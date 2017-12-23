Собчак включила в свою предвыборную программу легализацию однополых браков

Телеведущая Ксения Собчак представила на съезде партии «Гражданская инициатива» свою предвыборную программу.
Телеведущая Ксения Собчак, которая планирует стать кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», представила в субботу на съезде партии свою предвыборную программу «123 трудных шага». Как заявила сама Собчак, программа строится на правах и свободах граждан, и, в частности, предполагает легализацию однополых браков в России.
Ксения Собчак: «Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель… Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы».
Программа основана на принципах толерантности и неприятии агрессии, передает ТАСС слова журналистки.
Ксения Собчак: «Я призываю, чтобы толерантность стала основой нашего нового мира. В таком мире не будет никакой агрессии, никакого противостояния разных людей, потому что на основах общего уважения к разным семейным традициям, разным конфессиям, только на принятии того, что мы такие разные, мы можем построить действительно великую страну».
Собчак добавила, что ее программа все еще нуждается в обсуждении, и ее должна одобрить партия, так как «это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе». При этом она заявила, что разделяет программу «Гражданской инициативы», в ряды которой вступила сегодня.
В свою очередь председатель партии Андрей Нечаев сообщил, что прочитал программу Собчак и в целом с ней согласен.
Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива»: «Я не во всем согласен со стилистикой, но там нет никаких неприемлемых для меня пунктов по существу».
Ксения Собчак: «Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель… Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы».
Программа основана на принципах толерантности и неприятии агрессии, передает ТАСС слова журналистки.
Ксения Собчак: «Я призываю, чтобы толерантность стала основой нашего нового мира. В таком мире не будет никакой агрессии, никакого противостояния разных людей, потому что на основах общего уважения к разным семейным традициям, разным конфессиям, только на принятии того, что мы такие разные, мы можем построить действительно великую страну».
Собчак добавила, что ее программа все еще нуждается в обсуждении, и ее должна одобрить партия, так как «это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе». При этом она заявила, что разделяет программу «Гражданской инициативы», в ряды которой вступила сегодня.
В свою очередь председатель партии Андрей Нечаев сообщил, что прочитал программу Собчак и в целом с ней согласен.
Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива»: «Я не во всем согласен со стилистикой, но там нет никаких неприемлемых для меня пунктов по существу».
Комментарии