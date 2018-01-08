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    Выборы президента: ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Выборы президента: ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев

    Выборы президента: ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев

    Выборы президента: ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Пятнадцать претендентов, намеренных участвовать в выборах президента России в формате самовыдвижения, подали документы в Центризбирком РФ.

    При этом о желании участвовать в выборах изначально заявляли 46 потенциальных самовыдвиженцев. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ЦИК по завершении этапа приема документов у самовыдвиженцев.

    Пресс-служба ЦИК: «С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов».

    Многим ЦИК отказал по разным причинам. Это судимости, двойное гражданство или слишком малочисленная инициативная группа избирателей, выступившая в поддержку.

    Ровно в 00:00 мск 8 января ЦИК завершил прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев. В последний день — 7 января — Центризбирком работал до полуночи и принял документы от пяти претендентов, сообщает ТАСС.

    смотретьВыборы президента: ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев
    Выборы президента: ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев
    Пакет документов от партий будут принимать до 12 января. Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее сообщалось о рекордном количестве желающих участвовать в них. Так, о своих намерениях заявили более 60 человек.

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