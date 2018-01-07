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    Выборы президента: ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Выборы президента: ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев

    Выборы президента: ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев

    Выборы президента: ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Центризбирком России в воскресенье, 7 января, завершает прием документов, необходимых для выдвижения на выборы президента РФ кандидатов-самовыдвиженцев.

    Согласно календарному плану избирательной кампании, опубликованному на сайте Центризбиркома, самовыдвиженцы могут подать документы до 7 января включительно.

    Пакет документов от партий будут принимать до 12 января. Многие партии прошли процедуру регистрации своих уполномоченных представителей. И их кандидаты открыли специальные избирательные счета.

    Самовыдвиженцам, чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно собрать не менее 300 тысяч подписей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тысяч. Сбор подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина начался в городах России 5 января. Представлять в ЦИК подписи избирателей можно до 18:00 мск 31 января. После этого ЦИК в течение 10 дней будет проверять документы и подписи для вынесения решения о регистрации кандидата. Пока регистрацию прошел только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не надо собирать подписи, так как он был выдвинут парламентской партией.

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