Путин назвал «проколом» реакцию США на отказ в регистрации Навального

Критика США в адрес России
из-за отказа в регистрации на выборах Алексея Навального показывает, что США поддерживают его кандидатуру, заявил Владимир Путин.
Оппозиционер Алексей Навальный — не единственный кандидат, которому было отказано в регистрации на выборах, однако именно этот отказ вызвал критику США. Своим заявлением США показали, кого хотели бы видеть президентом. Об этом заявил в четверг на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств Владимир Путин, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Тот персонаж, которого вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны».
Глава государства счел этот поступок не самым дальновидным.
Владимир Путин: «В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали».
Напомним, после отказа Навальному в регистрации на выборах из-за непогашенной судимости Госдепартамент США обвинил российские власти в давлении на потенциальных кандидатов. В МИД РФ назвали это обвинение попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Путин также отметил, что США реагируют на информацию о якобы российском вмешательстве в свои выборы очень остро, несмотря на то, что эта информация недостоверна, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная».
Также президент назвал «чушью и бредом» раздуваемые в США обвинения в сговоре Дональда Трампа с Россией.
Владимир Путин, президент РФ: «Тот персонаж, которого вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили, почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны».
Глава государства счел этот поступок не самым дальновидным.
Владимир Путин: «В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали».
Напомним, после отказа Навальному в регистрации на выборах из-за непогашенной судимости Госдепартамент США обвинил российские власти в давлении на потенциальных кандидатов. В МИД РФ назвали это обвинение попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Путин также отметил, что США реагируют на информацию о якобы российском вмешательстве в свои выборы очень остро, несмотря на то, что эта информация недостоверна, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная».
Также президент назвал «чушью и бредом» раздуваемые в США обвинения в сговоре Дональда Трампа с Россией.
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