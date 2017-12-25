ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального

ЦИК России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента РФ.
В соответствии с решением комиссии, отказ в регистрации связан с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права, сообщает «Интерфакс».
За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них, Николай Левичев, отказался принять участие в голосовании.
Член комиссии Борис Эбзеев ранее отметил, что у Навального есть непогашенная судимость за преступление, которое относится к числу тяжких.
Борис Эбзеев: «Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права».
Также ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, выступивших в поддержку выдвижения в президенты предпринимателя Сергея Полонского. Как пояснили в Центризбиркоме, количество участников группы было менее необходимых 500.
Ранее сообщалось, что предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный, журналист Олег Лурье и ряд других кандидатов в один день принесли документы в ЦИК. Из-за наплыва потенциальных кандидатов 24 декабря Центризбирком был вынужден продлить рабочий день.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января. После выдвижения для кандидатов, которые не представляют парламентские партии, наступает этап сбора подписей.
За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них, Николай Левичев, отказался принять участие в голосовании.
Член комиссии Борис Эбзеев ранее отметил, что у Навального есть непогашенная судимость за преступление, которое относится к числу тяжких.
Борис Эбзеев: «Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права».
Также ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, выступивших в поддержку выдвижения в президенты предпринимателя Сергея Полонского. Как пояснили в Центризбиркоме, количество участников группы было менее необходимых 500.
Ранее сообщалось, что предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный, журналист Олег Лурье и ряд других кандидатов в один день принесли документы в ЦИК. Из-за наплыва потенциальных кандидатов 24 декабря Центризбирком был вынужден продлить рабочий день.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января. После выдвижения для кандидатов, которые не представляют парламентские партии, наступает этап сбора подписей.
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