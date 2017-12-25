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    ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального

    ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального

    ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • ЦИК России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента РФ.

    В соответствии с решением комиссии, отказ в регистрации связан с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права, сообщает «Интерфакс».

    За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них, Николай Левичев, отказался принять участие в голосовании.

    Член комиссии Борис Эбзеев ранее отметил, что у Навального есть непогашенная судимость за преступление, которое относится к числу тяжких.

    Борис Эбзеев: «Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права».



    Также ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, выступивших в поддержку выдвижения в президенты предпринимателя Сергея Полонского. Как пояснили в Центризбиркоме, количество участников группы было менее необходимых 500.

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    Ранее сообщалось, что предприниматель Сергей Полонский, оппозиционер Алексей Навальный, журналист Олег Лурье и ряд других кандидатов в один день принесли документы в ЦИК. Из-за наплыва потенциальных кандидатов 24 декабря Центризбирком был вынужден продлить рабочий день.

    Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января. После выдвижения для кандидатов, которые не представляют парламентские партии, наступает этап сбора подписей.

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