ЦИК РФ продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов в президенты

Рабочий день Центризбиркома продлен
из-за большого числа желающих подать документы для участия в президентских выборах.
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Соответствующее распоряжение отдала глава ЦИК Элла Памфилова.
В рабочие дни ЦИК работает с 9:00 до 18:00. В выходные же документы обычно принимают с 10:00 до 15:00.
Как отмечает ТАСС, сегодня подать документы для участия в президентских выборах уже успели представитель «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. Теперь документы принимают у самовыдвиженца Сергея Полонского и Максима Сурайкина, который идет на выборы от «Коммунистов России». Кроме того, сегодня принести документы решил Алексей Навальный. Также в ЦИК сегодня собиралась прийти Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», однако она перенесла визит на понедельник.
Отметим, что для участия в выборах, которые пройдут 18 марта, самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января.
В рабочие дни ЦИК работает с 9:00 до 18:00. В выходные же документы обычно принимают с 10:00 до 15:00.
Как отмечает ТАСС, сегодня подать документы для участия в президентских выборах уже успели представитель «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. Теперь документы принимают у самовыдвиженца Сергея Полонского и Максима Сурайкина, который идет на выборы от «Коммунистов России». Кроме того, сегодня принести документы решил Алексей Навальный. Также в ЦИК сегодня собиралась прийти Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», однако она перенесла визит на понедельник.
Отметим, что для участия в выборах, которые пройдут 18 марта, самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января.
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