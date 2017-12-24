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    ЦИК РФ продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов в президенты

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    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    ЦИК РФ продлил рабочий день <nobr>из-за</nobr> наплыва кандидатов в президенты

    ЦИК РФ продлил рабочий день из-за наплыва кандидатов в президенты

    ЦИК РФ продлил рабочий день <nobr>из-за</nobr> наплыва кандидатов в президенты
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Рабочий день Центризбиркома продлен из-за большого числа желающих подать документы для участия в президентских выборах.

    Соответствующее распоряжение отдала глава ЦИК Элла Памфилова.

    В рабочие дни ЦИК работает с 9:00 до 18:00. В выходные же документы обычно принимают с 10:00 до 15:00.

    Как отмечает ТАСС, сегодня подать документы для участия в президентских выборах уже успели представитель «Женского диалога» Елена Семерикова и выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин. Теперь документы принимают у самовыдвиженца Сергея Полонского и Максима Сурайкина, который идет на выборы от «Коммунистов России». Кроме того, сегодня принести документы решил Алексей Навальный. Также в ЦИК сегодня собиралась прийти Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», однако она перенесла визит на понедельник.

    Отметим, что для участия в выборах, которые пройдут 18 марта, самовыдвиженцы должны подать документы не позднее 7 января, а кандидаты от партий — не позднее 12 января.

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