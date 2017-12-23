Ксения Собчак рассказала НТВ, в чем не согласна с Владимиром Путиным

Выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты РФ Ксения Собчак рассказала в студии программы «Центральное телевидение» о своей предвыборной программе.
Реальное процветание страны возможно только в конкурентной среде, где есть свободные выборы и где голос каждого что-то значит, заявила Ксения Собчак в интервью ведущему программы «Центральное телевидение» Вадиму Такменёву. Собчак заверила, что у нее есть и программа, и позитивная повестка, о необходимости которой говорил президент Владимир Путин.
Ксения Собчак: «У нас есть большая программа, она называется „123 трудных шага“, здесь есть и политическая реформа, и экономическая реформа страны».
Однако, по ее мнению, «пока не изменится политическая система и пока будет принцип несменяемости власти, никакую программу невозможно осуществить».
Ксения Собчак: «Главное, что должно быть восстановлено в стране, — это честные, свободные, конкурентные выборы. И я иду для этой цели».
Также Собчак ответила на вопрос о своем отношении к Владимиру Путину.
Ксения Собчак: «Я действительно его уважаю, он много сделал для семьи, и я ему благодарна… Но это не мешает мне быть не согласной с его точкой зрения на устройство России».
По словам пока еще не зарегистрированного кандидата в президенты, она видит «другой путь для России».
Ксения Собчак: «Я считаю, что Россия — это европейская страна, и мы являемся частью европейской цивилизации. Владимир Путин видит ситуацию несколько иной, и в этом я с ним не согласна. Это не мешает мне по-человечески хорошо к нему относиться. Но есть вещи, с которыми я не хочу жить в своей стране и не хочу, чтобы мой сын жил в такой стране».
Подробности — в видеоматериале программы «Центральное телевидение».
Ксения Собчак: «У нас есть большая программа, она называется „123 трудных шага“, здесь есть и политическая реформа, и экономическая реформа страны».
Однако, по ее мнению, «пока не изменится политическая система и пока будет принцип несменяемости власти, никакую программу невозможно осуществить».
Ксения Собчак: «Главное, что должно быть восстановлено в стране, — это честные, свободные, конкурентные выборы. И я иду для этой цели».
Также Собчак ответила на вопрос о своем отношении к Владимиру Путину.
Ксения Собчак: «Я действительно его уважаю, он много сделал для семьи, и я ему благодарна… Но это не мешает мне быть не согласной с его точкой зрения на устройство России».
По словам пока еще не зарегистрированного кандидата в президенты, она видит «другой путь для России».
Ксения Собчак: «Я считаю, что Россия — это европейская страна, и мы являемся частью европейской цивилизации. Владимир Путин видит ситуацию несколько иной, и в этом я с ним не согласна. Это не мешает мне по-человечески хорошо к нему относиться. Но есть вещи, с которыми я не хочу жить в своей стране и не хочу, чтобы мой сын жил в такой стране».
Подробности — в видеоматериале программы «Центральное телевидение».
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