Путин назвал качества дееспособной и ответственной оппозиции

Владимир Путин призвал расширять механизмы прямой демократии и заявил, что ответственное и свободное гражданское общество, которое отторгает популизм и пустую болтовню, не даст погрузить страну в хаос.
Выступая на съезде партии «Единая Россия», президент подчеркнул, что в России необходимо поощрять конкуренцию, соревнование идей и предложений. В связи с этим президент призвал с уважением относиться к «дееспособной и ответственной оппозиции».
Владимир Путин, президент РФ: «А быть такой оппозицией, значит не только желание, готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах — мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна — а быть ответственным, значит иметь ясную программу позитивных действий».
Путин подчеркнул, что при разных взглядах и подходах ориентиром для всех должны быть права человека и долгосрочные интересы России, отметив, что добиться развития страны можно только в условиях общенационального согласия.
При этом Путин заявил, устойчивая политическая система не может быть застывшей и окостенелой. В связи с этим президент призвал обеспечить перемены и приумножить достижения.
Владимир Путин, президент РФ: «Устойчивость — это, конечно же, не косность, не окостенелось, не застывшая, забронзовевшая, отстающая от требований времени конструкция. Если это так, то все может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушений и распада».
Кроме того, глава государства заявил, что ничто не подрывает стабильность и развитие страны как мздоимство, чванливость, высокомерие и равнодушие тех, кто называет себя элитой, в том числе политиков, чиновников и бизнесменов, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «А быть такой оппозицией, значит не только желание, готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах — мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна — а быть ответственным, значит иметь ясную программу позитивных действий».
Путин подчеркнул, что при разных взглядах и подходах ориентиром для всех должны быть права человека и долгосрочные интересы России, отметив, что добиться развития страны можно только в условиях общенационального согласия.
При этом Путин заявил, устойчивая политическая система не может быть застывшей и окостенелой. В связи с этим президент призвал обеспечить перемены и приумножить достижения.
Владимир Путин, президент РФ: «Устойчивость — это, конечно же, не косность, не окостенелось, не застывшая, забронзовевшая, отстающая от требований времени конструкция. Если это так, то все может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушений и распада».
Кроме того, глава государства заявил, что ничто не подрывает стабильность и развитие страны как мздоимство, чванливость, высокомерие и равнодушие тех, кто называет себя элитой, в том числе политиков, чиновников и бизнесменов, передает «Интерфакс».
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