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    Путин заявил о необходимости перемен для ответа на глобальные вызовы

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Путин заявил о необходимости перемен для ответа на глобальные вызовы

    Путин заявил о необходимости перемен для ответа на глобальные вызовы

    Путин заявил о необходимости перемен для ответа на глобальные вызовы
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • В Москве проходит XVII съезд партии «Единая Россия», на нем выступил Владимир Путин.

    В своей речи президент заявил, что для достойного будущего страны необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения.

    Владимир Путин, президент РФ: «Необратимость достижений и перемен — это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан».

    По словам президента, от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы, зависит будущее. Глава государства подчеркнул, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. «Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — отметил Путин.

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