Путин заявил о необходимости перемен для ответа на глобальные вызовы

В Москве проходит XVII съезд партии «Единая Россия», на нем выступил Владимир Путин.

В своей речи президент заявил, что для достойного будущего страны необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения.



Владимир Путин, президент РФ: «Необратимость достижений и перемен — это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан».



По словам президента, от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы, зависит будущее. Глава государства подчеркнул, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. «Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», — отметил Путин.