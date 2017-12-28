В МИД обвинили США в прямом вмешательстве в процесс российских выборов

смотреть Путина в качестве кандидата в президенты поддержали еще две партии

В МИД подчеркивают, что недоумевают, «на каком основании официальные представители США считают себя вправе давать оценки внутриполитическим процессам в других странах, остается неизвестным». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова., официальный представитель МИД РФ: «На днях Госдеп обвинил российское правительство в давлении на потенциальных кандидатов на выборах президента России в 2018 году, в применении строгих мер к неким независимым голосам, неспособности защитить пространство России для осуществления прав человека и реализации основных свобод. Подобные заявления Госдепа — это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства».Захарова добавила, что Россия ранее передала послу США документ, предлагающий закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона в дела друг друга. Однако американская сторона такое положение подписать отказалась. Положение было заложено в проект совместного заявления президентов России и США по итогам саммита «двадцатки» в Гамбурге в июле 2017 года.Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.Сегодня в ЦИК сообщили, что о желании баллотироваться в президенты РФ сообщил уже 51 человек: это кандидаты от 21 партии и 30 самовыдвиженцев. Шесть кандидатов от партий успешно прошли процедуру выдвижения, пять уже открыли счета, и все они имеют право вести агитацию. В ближайшие дни ЦИК рассмотрит документы еще от семи партий. Из всех самовыдвиженцев в регистрации было отказано трем, в том числе Алексею Навальному.