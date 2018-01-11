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12 января, 12:00
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    Путин: Ким Чен Ын — «грамотный и зрелый политик»

    5 комментариев
    Путин: Ким Чен Ын — «грамотный и зрелый политик»

    Путин: Ким Чен Ын — «грамотный и зрелый политик»

    Путин: Ким Чен Ын — «грамотный и зрелый политик»

    Денуклеаризация корейского полуострова возможно только через диалог и переговоры, считает президент РФ Владимир Путин.

    По мнению российского лидера, необходимо убедить Северную Корею, что ее безопасность будет гарантирована и без ядерного оружия. Сейчас, по словам Путина, лидер КНДР Ким Чен Ын «выиграл партию»: у него есть ядерный заряд и ракеты, способные достичь почти любой точки земного шара.

    Владимир Путин, президент РФ: «Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника».

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    Однако надо переходить к денуклеаризации корейского полуострова, и делать это надо «через диалог с учетом реалий», сказал президент РФ. По его словам, сейчас северокорейский лидер «заинтересован в том, чтобы ситуацию загладить и успокоить». Характеризуя Ким Чен Ына, Путин сказал, что это «абсолютно грамотный и зрелый уже политик».


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