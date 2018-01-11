Денуклеаризация корейского полуострова возможно только через диалог и переговоры, считает президент РФ Владимир Путин.
По мнению российского лидера, необходимо убедить Северную Корею, что ее безопасность будет гарантирована и без ядерного оружия. Сейчас, по словам Путина, лидер КНДР Ким Чен Ын «выиграл партию»: у него есть ядерный заряд и ракеты, способные достичь почти любой точки земного шара.
Владимир Путин, президент РФ: «Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника».
Однако надо переходить к денуклеаризации корейского полуострова, и делать это надо «через диалог с учетом реалий», сказал президент РФ. По его словам, сейчас северокорейский лидер «заинтересован в том, чтобы ситуацию загладить и успокоить». Характеризуя Ким Чен Ына, Путин сказал, что это «абсолютно грамотный и зрелый уже политик».
Владимир Путин, президент РФ: «Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника».
Однако надо переходить к денуклеаризации корейского полуострова, и делать это надо «через диалог с учетом реалий», сказал президент РФ. По его словам, сейчас северокорейский лидер «заинтересован в том, чтобы ситуацию загладить и успокоить». Характеризуя Ким Чен Ына, Путин сказал, что это «абсолютно грамотный и зрелый уже политик».
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