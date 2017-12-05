Назван «Человек года» по версии читателей журнала Time

Журнал Time назвал обладателя звания «Человек года» по версии читателей.
Звание «человек года» по версии читателей журнала Time получил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман. Таковы результаты опроса, опубликованные на сайте американского издания.
За принца проголосовали 24% читателей. На втором месте оказалось движение MeToo (Я тоже), стартовавшее в Голливуде в связи с секс-скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Оно получило 6% голосов.
Третье место с 5% голосов разделили спортсмен Колин Каперник, который отказался встать во время исполнения гимна США на матче в знак протеста против жестокости полиции, Роберт Мюллер — спецпрокурор, ведущий дело о «российском вмешательстве» в выборы, — и движение Dreamers (Мечтатели), начатое молодыми людьми, переехавшими в США с родителями-нелегалами. Программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Дональда Трампа.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателем становится человек, который оказал самое большое влияние на общество в прошедшем году. «Человека года» выбирают читатели и редакция журнала. В прошлом году победителем читательского голосования стал индийский премьер Нарендра Моди, однако звание «Человек года» получил президент США Дональд Трамп.
В этом году Трамп также номинирован на это звание. Кроме него, среди финалистов оказались северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и основатель Amazon миллиардер Джефф Безос, в этом году ставший самым богатым человеком планеты. Победитель будет объявлен в среду в эфире американского телевидения.
За принца проголосовали 24% читателей. На втором месте оказалось движение MeToo (Я тоже), стартовавшее в Голливуде в связи с секс-скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Оно получило 6% голосов.
Третье место с 5% голосов разделили спортсмен Колин Каперник, который отказался встать во время исполнения гимна США на матче в знак протеста против жестокости полиции, Роберт Мюллер — спецпрокурор, ведущий дело о «российском вмешательстве» в выборы, — и движение Dreamers (Мечтатели), начатое молодыми людьми, переехавшими в США с родителями-нелегалами. Программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Дональда Трампа.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателем становится человек, который оказал самое большое влияние на общество в прошедшем году. «Человека года» выбирают читатели и редакция журнала. В прошлом году победителем читательского голосования стал индийский премьер Нарендра Моди, однако звание «Человек года» получил президент США Дональд Трамп.
В этом году Трамп также номинирован на это звание. Кроме него, среди финалистов оказались северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и основатель Amazon миллиардер Джефф Безос, в этом году ставший самым богатым человеком планеты. Победитель будет объявлен в среду в эфире американского телевидения.
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