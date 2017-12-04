Трамп и Ким Чен Ын номинированы на звание «Человек года»

Американский журнал Time опубликовал список финалистов на получение звания «Человек года».
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын вошли в список из 10 финалистов на получение звания «Человек года» по версии американского издания Time.
На звание человека года номинированы также основатель Amazon миллиардер Джефф Безос, в этом году ставший самым богатым человеком планеты, и режиссер Пэтти Дженкинс, автор фильма «Чудо-женщина», побившего рекорд по кассовым сборам. Также среди финалистов оказался игрок в американский футбол Колин Каперник. Он известен тем, что отказался встать во время исполнения гимна США на матче в знак протеста против жестокости полиции.
Из политиков, кроме Трампа и Ким Чен Ына, в списке оказались председатель КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и Роберт Мюллер, спецпрокурор, расследующий дело о «российском вмешательстве» в выборы.
Кроме людей, издание включило в список два общественных движения: MeToo (Я тоже), стартовавшее в Голливуде в связи с секс-скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна, и Dreamers (Мечтатели), которое начали молодые люди, переехавшие в США с родителями-нелегалами. Напомним, программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Дональда Трампа.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателя выбирают читатели при помощи голосования. До 1950 года его получали только люди, но затем его стали присуждать и абстрактным персонажам и движениям.
Обладатель звания в 2017 году будет объявлен в среду в эфире американского телевидения.
На звание человека года номинированы также основатель Amazon миллиардер Джефф Безос, в этом году ставший самым богатым человеком планеты, и режиссер Пэтти Дженкинс, автор фильма «Чудо-женщина», побившего рекорд по кассовым сборам. Также среди финалистов оказался игрок в американский футбол Колин Каперник. Он известен тем, что отказался встать во время исполнения гимна США на матче в знак протеста против жестокости полиции.
Из политиков, кроме Трампа и Ким Чен Ына, в списке оказались председатель КНР Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман и Роберт Мюллер, спецпрокурор, расследующий дело о «российском вмешательстве» в выборы.
Кроме людей, издание включило в список два общественных движения: MeToo (Я тоже), стартовавшее в Голливуде в связи с секс-скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна, и Dreamers (Мечтатели), которое начали молодые люди, переехавшие в США с родителями-нелегалами. Напомним, программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Дональда Трампа.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателя выбирают читатели при помощи голосования. До 1950 года его получали только люди, но затем его стали присуждать и абстрактным персонажам и движениям.
Обладатель звания в 2017 году будет объявлен в среду в эфире американского телевидения.
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