СМИ: Вайнштейн купил молчание модели о домогательствах за $1 млн

Продюсер Харви Вайнштейн в 2015 году заплатил итальянской манекенщице Амбре Баттилане Гутьеррес миллион долларов за то, что она не стала сообщать о сексуальных домогательствах с его стороны.
По информации журнала The New Yorker, 7 марта 2015 года Вайнштейн домогался модели, которая пришла в его офис на Манхэттене. Девушка обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка решили получить доказательства, спровоцировав продюсера на откровения в телефонном разговоре.
Вайнштейн действительно поднял эту тему во время беседы — он извинился за недостойное поведение. Прокурор отказался выдвигать обвинения против продюсера, посчитав этот разговор недостаточной уликой.
После этого Вайнштейн уговорил Гутьеррес подписать соглашение о неразглашении, выплатив ей за это миллион долларов.
Амбре Баттилане Гутьеррес, модель: «Я толком даже не понимала, что делала с этими бумагами. Я плохо говорила на английском, мне было трудно понять смысл всех этих специальных слов в соглашении. Но я видела, как он дрожал, и поняла, как это важно для него. А мне нужно было помогать матери и брату, я не хотела разрушить свою карьеру. Поэтому я пошла на это».
Она добавила, что понимала уже тогда, что поступает неправильно.
Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.
Вайнштейн действительно поднял эту тему во время беседы — он извинился за недостойное поведение. Прокурор отказался выдвигать обвинения против продюсера, посчитав этот разговор недостаточной уликой.
После этого Вайнштейн уговорил Гутьеррес подписать соглашение о неразглашении, выплатив ей за это миллион долларов.
Амбре Баттилане Гутьеррес, модель: «Я толком даже не понимала, что делала с этими бумагами. Я плохо говорила на английском, мне было трудно понять смысл всех этих специальных слов в соглашении. Но я видела, как он дрожал, и поняла, как это важно для него. А мне нужно было помогать матери и брату, я не хотела разрушить свою карьеру. Поэтому я пошла на это».
Она добавила, что понимала уже тогда, что поступает неправильно.
Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.
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