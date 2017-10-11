Похотливый продюсер Харли Вайнштейн остался без жены

Известного голливудского продюсера Харли Вайнштейна, оказавшегося в центре громкого сексуального скандала, покинула жена. 41-летняя дизайнер Джорджиана Чапмен заявила, что ее сердце разрывается из-за страданий женщин, подвергшихся домогательству со стороны ее мужа.

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После того как на прошлой неделе газета The New York Times опубликовала разгромную статью о том, как Вайнштейн в течение без малого 30 лет добивался близости актрис, встречая их в номере в голом виде и предлагая сделать массаж или принять душ в обмен на обещания карьерного роста, в адрес продюсера посыпались новые обвинения.



В грязных домогательствах со стороны Вайнштейна признались даже Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Пэлтроу было 22, и Вайнштейн пригласил ее на главную роль в фильме «Эмма», а перед съемками вызвал в номер и сделал ей непристойное предложение. Тогда за начинающую актрису вступился Брэд Питт. Джоли столкнулась с приставаниями похотливого продюсера в конце 90 на съемках картины «Превратности любви».



По мере разрастания скандала в адрес Харви Вайнштейна звучит все больше критики: его уже осудили Хиллари Клинтон и Барак Обама. Сам же оскароносный продюсер, работавший с такими картинами как «Убить Билла», «Крик», «Влюбленный Шекспир» и «Криминальное чтиво», полагает, что компрометирующую информацию распространил младший брат, желая выдавить его из продюсерской кинокомпании.

