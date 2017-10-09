Голливудского продюсера Харви Вайнштейна уволили из-за секс-скандала

Голливудский продюсер фильмов «Убить Билла» и «Властелин колец» Харви Вайнштейн лишился работы после громкого
секс-скандала.
Члены совета директоров Weinstein Company назвали поведение одного из основателей компании Харви Вайнштейна неподобающим, сообщает сайт Вести.Ru.
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, которая получила в США широкий резонанс. В материале говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых он работал. Продюсер добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. В числе этих женщин, как утверждалось, были известные актрисы.
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, которая получила в США широкий резонанс. В материале говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых он работал. Продюсер добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. В числе этих женщин, как утверждалось, были известные актрисы.
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