Джоли и Пэлтроу признались, что стали жертвами домогательств известного продюсера

Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а также ряд других американских актрис обвинили в сексуальных домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна.
Как сообщила журналистам издания The New York Times Пэлтроу, указанный инцидент имел место, когда ей было 22 года. Вайнштейн пригласил ее на роль в фильме «Эмма» (1996) по роману Джейн Остин. По словам актрисы, перед началом съемок продюсер вызвал ее в свой гостиничный номер. Во время встречи он предложил Пэлтроу пройти в спальную комнату, чтобы сделать ей массаж.
Гвинет Пэлтроу: «Я тогда была очень молода, меня взяли на работу, я была ошеломлена».
Актриса рассказала, что отвергла предложение Вайнштейна, а позже с ним поговорил об инциденте актер Брэд Питт, с которым Пэлтроу тогда встречалась. Вайнштейн предостерег ее от разглашения информации о произошедшем.
Джоли сообщила, что подверглась домогательствам со стороны продюсера в конце 1990-х годов.
Анджелина Джоли: «У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Харви Вайнштейном, из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это».
Джоли отметила, что также отвергла тогда предложения продюсера. Она подчеркнула, что его «поведение по отношению к женщинам неприемлемо».
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.
Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» и серией фильмов «Крик». Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и «Оскар» за продюсирование трагикомедии «Влюбленный Шекспир». Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино «Криминальное чтиво».
Гвинет Пэлтроу: «Я тогда была очень молода, меня взяли на работу, я была ошеломлена».
Актриса рассказала, что отвергла предложение Вайнштейна, а позже с ним поговорил об инциденте актер Брэд Питт, с которым Пэлтроу тогда встречалась. Вайнштейн предостерег ее от разглашения информации о произошедшем.
Джоли сообщила, что подверглась домогательствам со стороны продюсера в конце 1990-х годов.
Анджелина Джоли: «У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Харви Вайнштейном, из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это».
Джоли отметила, что также отвергла тогда предложения продюсера. Она подчеркнула, что его «поведение по отношению к женщинам неприемлемо».
На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.
Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла» и серией фильмов «Крик». Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и «Оскар» за продюсирование трагикомедии «Влюбленный Шекспир». Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино «Криминальное чтиво».
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