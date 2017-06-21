Саудовский король Салман сменил наследного принца

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил своего
31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда наследным принцем вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда.
По информации агентства France-Presse, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым заместителем премьера и сохраняет за собой пост министра обороны. Что касается Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда, он не только лишился своего титула, но и потерял кресло первого заместителя премьера и должность министра внутренних дел.
Наследным принцем Мухаммеда бен Салмана избрали 31 из 43 членов совета присяги. Мухаммед бен Наиф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Салман занял королевский трон. Тогда же королевский сын, министр обороны Мухаммед бен Салман получил титул заместителя наследного принца.
Наследным принцем Мухаммеда бен Салмана избрали 31 из 43 членов совета присяги. Мухаммед бен Наиф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Салман занял королевский трон. Тогда же королевский сын, министр обороны Мухаммед бен Салман получил титул заместителя наследного принца.
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