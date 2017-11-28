В США требуют отставки прокурора, расследующего дело о «русском следе» на выборах

Правозащитная организация FreedomWatch подала иск в суд округа Колумбия с требованием отправить в отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по поводу приписываемых Кремлю попыток вмешательства в ход президентской предвыборной кампании в США.
Основатель организации Ларри Клеймен потребовал расследовать утечки информации о ходе расследования прокурора в прессу и указал на явный конфликт интересов. Об этом сообщает ТАСС.
Ларри Клеймен, адвокат: «Роберт Мюллер не является честным человеком, поскольку вашингонский, демократический и республиканский политический истеблишмент любит манипулировать. Он — просто еще один политический деятель, который представляет своих спонсоров. Они желают покончить с президентством Дональда Трампа».
Роберт Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней президентской предвыборной кампании в США.
Аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.
Сам Дональд Трамп не раз назвал фальшивкой заявления о «российском следе» в ходе его предвыборной гонки. Москва тоже неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.
Ларри Клеймен, адвокат: «Роберт Мюллер не является честным человеком, поскольку вашингонский, демократический и республиканский политический истеблишмент любит манипулировать. Он — просто еще один политический деятель, который представляет своих спонсоров. Они желают покончить с президентством Дональда Трампа».
Роберт Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней президентской предвыборной кампании в США.
Аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.
Сам Дональд Трамп не раз назвал фальшивкой заявления о «российском следе» в ходе его предвыборной гонки. Москва тоже неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.
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