В «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов

В день крупнейших в году распродаж состояние основателя и главы
онлайн-ритейлера Amazon миллиардера Джеффа Безоса возросло до 100 миллиардов долларов.
Как передает агентство Bloomberg, стоимость акций компании миллиардера Джеффа Безоса увеличилась на 2% в связи с высоким уровнем продаж товаров в проходящую в США так называемую черную пятницу.
По сведениям агентства, показатели продаж в «черную пятницу» в онлайн-магазине Amazon в этот раз выше на 18,4%, по сравнению с прошлогодними продажами.
Ранее состояние 53-летнего Джеффа Безоса оценивалось журналом Forbes суммой 93,1 миллиарда долларов. В октябре Безос занял первую строчку в рейтинге миллиардеров, оттеснив на второе место основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.
Многие аналитики пророчат медленную смерть самой традиции «черной пятницы» именно из-за роста онлайн-продаж. В последние годы все больше покупателей предпочитает давке в магазинах и нередко возникающим дракам за выгодные покупки более спокойную, но тоже азартную «охоту» за теми же товарами, которые можно заказать, не отходя от своего компьютера.
Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года и теперь является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги онлайн.
По сведениям агентства, показатели продаж в «черную пятницу» в онлайн-магазине Amazon в этот раз выше на 18,4%, по сравнению с прошлогодними продажами.
Ранее состояние 53-летнего Джеффа Безоса оценивалось журналом Forbes суммой 93,1 миллиарда долларов. В октябре Безос занял первую строчку в рейтинге миллиардеров, оттеснив на второе место основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.
Многие аналитики пророчат медленную смерть самой традиции «черной пятницы» именно из-за роста онлайн-продаж. В последние годы все больше покупателей предпочитает давке в магазинах и нередко возникающим дракам за выгодные покупки более спокойную, но тоже азартную «охоту» за теми же товарами, которые можно заказать, не отходя от своего компьютера.
Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года и теперь является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги онлайн.
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