Версия
ТВ-Эфир
Версия
    •  
    В «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов. Интернет, США, магазины, миллионеры и миллиардеры, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов

    В «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов

    комментировать
    В «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов

    В «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов

    В «черную пятницу» состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло 100 млрд долларов
    • Фото: Associated Press © 2017, Gunnar Rathbun , Amy Harris

      • В день крупнейших в году распродаж состояние основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon миллиардера Джеффа Безоса возросло до 100 миллиардов долларов.

      Как передает агентство Bloomberg, стоимость акций компании миллиардера Джеффа Безоса увеличилась на 2% в связи с высоким уровнем продаж товаров в проходящую в США так называемую черную пятницу.

      По сведениям агентства, показатели продаж в «черную пятницу» в онлайн-магазине Amazon в этот раз выше на 18,4%, по сравнению с прошлогодними продажами.

      Ранее состояние 53-летнего Джеффа Безоса оценивалось журналом Forbes суммой 93,1 миллиарда долларов. В октябре Безос занял первую строчку в рейтинге миллиардеров, оттеснив на второе место основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

      Многие аналитики пророчат медленную смерть самой традиции «черной пятницы» именно из-за роста онлайн-продаж. В последние годы все больше покупателей предпочитает давке в магазинах и нередко возникающим дракам за выгодные покупки более спокойную, но тоже азартную «охоту» за теми же товарами, которые можно заказать, не отходя от своего компьютера.

      Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года и теперь является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги онлайн.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru