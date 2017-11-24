Аналитики пророчат смерть офлайновой «черной пятницы»

Напряженный день сегодня у любителей шопинга. Во всем мире проходит «черная пятница» — безумный праздник распродажи.

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В последние несколько лет «черная пятница» проводится и в России. Правда, в нашей стране к празднику шопинга часто скептическое отношение. Многие уверены: прежде чем сделать скидки, магазины переписывают ценники, повышая цену на товар.



Начало сезона рождественских распродаж стали называть «черной пятницей» еще 50 лет назад из-за чудовищных пробок на улицах. Часто здесь действует правило: по реально бросовым ценам товар выставляется лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому ни одного года не обходится без драк, перестрелок и даже убийств.



Но на самом деле накал страстей последние годы снижается, прибыль падает. И виноваты в первую очередь онлайн-продажи. Только за последний год они увеличились на 17%. И, например, по реализации игрушек гигант электронной коммерции Amazon уже обошел сеть Walmart. Так что аналитики уже пророчат медленную смерть «черной пятницы».



В России традиция «черной пятницы» очень молодая — ей всего четыре года. Основная скидочная активность сконцентрировалась онлайн. Но и торговые центры не остаются в стороне. Хотя драк, давки и смертоубийств у нас не замечено: видимо, скидки недостаточные.

