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    Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты

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    • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts
    Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты

    Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты

    Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты
  • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Рейтинг самых богатых людей по версии Forbes возглавил основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.

    Безос не первый раз поднимается на первую строчку этого списка Forbes. В прошлый раз он возглавил список богатейших людей Земли в июле текущего года. По данным журнала, его состояние оценивается в 93,1 миллиарда долларов. На этот раз он снова обогнал в этом рейтинге основателя Microsoft. Билл Гейтс отстал от него на 3,2 миллиарда долларов.

    На третьей строчке расположился еще один американец — инвестор Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в 80,6 миллиарда долларов. Четвертый в списке — владелец бренда Zara Амансио Ортега с 77,9 миллиарда долларов.

    А замыкает пятерку богатейших людей планеты создатель самой известной социальной сети — Facebook — Марк Цукерберг. Его состояние — 73,8 миллиарда долларов.

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