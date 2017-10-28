Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты

Рейтинг самых богатых людей по версии Forbes возглавил основатель и глава
онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.
Безос не первый раз поднимается на первую строчку этого списка Forbes. В прошлый раз он возглавил список богатейших людей Земли в июле текущего года. По данным журнала, его состояние оценивается в 93,1 миллиарда долларов. На этот раз он снова обогнал в этом рейтинге основателя Microsoft. Билл Гейтс отстал от него на 3,2 миллиарда долларов.
На третьей строчке расположился еще один американец — инвестор Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в 80,6 миллиарда долларов. Четвертый в списке — владелец бренда Zara Амансио Ортега с 77,9 миллиарда долларов.
А замыкает пятерку богатейших людей планеты создатель самой известной социальной сети — Facebook — Марк Цукерберг. Его состояние — 73,8 миллиарда долларов.
На третьей строчке расположился еще один американец — инвестор Уоррен Баффет. Его состояние оценивается в 80,6 миллиарда долларов. Четвертый в списке — владелец бренда Zara Амансио Ортега с 77,9 миллиарда долларов.
А замыкает пятерку богатейших людей планеты создатель самой известной социальной сети — Facebook — Марк Цукерберг. Его состояние — 73,8 миллиарда долларов.
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