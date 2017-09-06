В США бунтуют дети мигрантов, которых Трамп высылает из страны

Борьба с нелегалами в США вышла на принципиально новый уровень. Дональд Трамп от слов перешел к делу и одним махом отменил программу своего предшественника, которая позволяла отсрочить депортацию почти 800 тысяч иммигрантов. Свое решение американский лидер объяснил стремлением следовать конституции, а указ бывшего президента ее, дескать, нарушал. Америка сразу же разделилась на тех, кто поддержал Трампа, и тех, кто выступил с критикой: по улицам прокатились акции протеста.

800 тысяч человек могут потерять свое право на отсрочку от депортации из США. Проблема в том, что пять лет назад их призвали выйти из тени и дали право жить и работать. Сегодня эти возможности собираются отнять.



DACA — программа отложенных действий в отношении детей мигрантов — революционная реформа Барака Обамы 2012 года. Ее можно описать фразой: сын за отца, нелегально приехавшего в США, не отвечает. Дети мигрантов, оказавшиеся в Америке до 16 лет, получали своего рода защиту от депортации — отсрочку и продлеваемое каждые два года разрешение на работу.



Джеф Сешшнс, генеральный прокурор США: «Страна должна положить этому конец. И установить лимит на количество мигрантов, которых могут въехать ежегодно. И это означает, что всех мы принять не сможем».



Кристину Гонсалес — ее привезли в США в 12 лет, еще 15 она прожила только в США — теперь могут отправить обратно в Мексику.



Кристина Гонсалес: «Я себя ощущаю американкой. Это очень тяжело, когда ты чувствуешь себя американцем, а они говорят: „Хорошо, но сейчас ты должен уехать обратно“».



Семью девушки спасли в последний момент из затопленного дома: Техас все еще под водой, но прийти в себя и заняться восстановлением жилища не дали новости из Белого дома.



Кристина Гонсалес: «Мы с сестрой пытаемся тут все вымыть. Потом увидели эти новости о программе ДАКА. Что?! Только не сейчас! Мы все в шоке по поводу решения президента».



Сейчас Трамп и его кабинет настаивают: мы не против людей, но программа нарушает конституцию, и должна быть отменена.



Дональд Трамп, президент США: «В моем сердце для каждого из этих людей есть место. Я чувствую любовь к каждому из них. Люди говорят о них как о детях, но по факту они уже молодые люди. Я испытываю к этим людям любовь, и, надеюсь, что теперь и конгресс сможет помочь им, и мы сделаем это правильно».



Решение Трампа уже прокомментировал автор программы DACA Барак Обама. Он отметил, что преследовать этих людей, которые не сделали ничего плохого, ошибка. И признал, что «американцы могут иметь разные позиции по вопросу иммиграции, но не должны угрожать будущему молодых людей, которые оказались здесь не по своей вине, которые не несут угрозу, которые ничего у ни у кого не отнимают».



Барак Обама был вынужден принять программу DACA президентским указом, так как законодатели, республиканское большинство, тогда не спешили с поиском решения проблемы детей-нелегалов. Трамп обещал отменить неконституционную программу DACA и витиеватую обамовскую программу обхода миграционных законов во время предвыборной кампании. После инаугурации от стал мягче высказываться в отношении детей-мигрантов, но прокуроры многих штатов пригрозили ультиматумом: либо Трамп отменяет действие программы до 5 сентября, либо на него подают в суд. Трамп успел в последний момент.



У конгресса сейчас есть полгода для того, чтобы найти какую-то альтернативу для существующей программы. Трамп уверяет, что готов ждать больше, если конгресс не уложится в предложенные полгода.



«Мечтатели», которые только собирались участвовать в программе, сейчас главные кандидаты на выезд из страны. Следом — те, чьи разрешения на работу подойдут к концу. Митинги и протесты против нового иммигрантской политики Белого дома прошли по всей стране. В США сейчас находятся почти 11 миллионов нелегальных мигрантов. Решение Трампа по привычке осудили либеральные СМИ. Демократы и республиканцы по-разному сморят на инициативу. Негативно отреагировал и крупный бизнес. Подробнее — в репортаже НТВ.