Съемки телесериала «Карточный домик» возобновят без Кевина Спейси

Телесериал «Карточный домик» завершится сокращенным сезоном, в съемках которого не будет задействован исполнитель главной роли Кевин Спейси, обвиненный в сексуальных домогательствах.
В компании Netflix заявили, что популярный телесериал «Карточныйдомик» (House of Cards), съемки которого были приостановлены на фоне скандала о сексуальных домогательствах, связанных с Кевином Спейси, все же выпустит еще один сезон.
Как пишет The Hollywood Reporter, Спейси, играющий роль главного героя сериала Фрэнка Андервуда, не будет участвовать в съемках сезона, который будет включать 8 серий вместо обычных 13.
Тед Сарандос, представитель компании Netflix: «Мы были рады тому, что удалось добиться соглашения о завершающих съемках телесериала».
Создатели сериала обещают создать захватывающую и логичную концовку проекта. В книге писателя Майкла Доббса, по мотивам которой сняты сначала британский, а затем и американский телесериалы, главный герой, беспринципный политик, роль которого играет Кевин Спейси, умирает.
Ранее уже сообщалось, что продюсеры сериала планировали снять шестой сезон без Фрэнка Андервуда, роль которого играет Спейси, но это оказалось невозможным из-за условий контракта.
Напомним, сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Первым обвинения выдвинул актер Энтони Рэпп, рассказавший о домогательствах со стороны 26-летнего Кевина Спейси на вечеринке в 1986 году, когда Рэппу было 14. Актер принес извинения, заявив, что не помнит этого эпизода. А потом объявил о своей нетрадиционной ориентации. Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix приостановила съемки сериала «Карточный домик» официально отказалась от сотрудничества с актером.
Как пишет The Hollywood Reporter, Спейси, играющий роль главного героя сериала Фрэнка Андервуда, не будет участвовать в съемках сезона, который будет включать 8 серий вместо обычных 13.
Тед Сарандос, представитель компании Netflix: «Мы были рады тому, что удалось добиться соглашения о завершающих съемках телесериала».
Создатели сериала обещают создать захватывающую и логичную концовку проекта. В книге писателя Майкла Доббса, по мотивам которой сняты сначала британский, а затем и американский телесериалы, главный герой, беспринципный политик, роль которого играет Кевин Спейси, умирает.
Ранее уже сообщалось, что продюсеры сериала планировали снять шестой сезон без Фрэнка Андервуда, роль которого играет Спейси, но это оказалось невозможным из-за условий контракта.
Напомним, сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Первым обвинения выдвинул актер Энтони Рэпп, рассказавший о домогательствах со стороны 26-летнего Кевина Спейси на вечеринке в 1986 году, когда Рэппу было 14. Актер принес извинения, заявив, что не помнит этого эпизода. А потом объявил о своей нетрадиционной ориентации. Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix приостановила съемки сериала «Карточный домик» официально отказалась от сотрудничества с актером.
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