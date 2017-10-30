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Возвращение Мухтара

    «Я решил стать открытым геем»: Кевин Спейси совершил каминг-аут

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    • Фото: Reuters © 2017, Mohammed Jaffer
    «Я решил стать открытым геем»: Кевин Спейси совершил <nobr>каминг-аут</nobr>

    «Я решил стать открытым геем»: Кевин Спейси совершил каминг-аут

    «Я решил стать открытым геем»: Кевин Спейси совершил <nobr>каминг-аут</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Mohammed Jaffer

    • Знаменитый голливудский актер Кевин Спейси признался в гомосексуальных связях.

    Двукратный обладатель премии «Оскар» откровенно рассказал о своих интимных предпочтениях. По словам Спейси, в жизни у него были близкие контакты и с мужчинами, и с женщинами, но в последние годы однополая любовь его привлекает больше.

    Как передает портал Dni.Ru, исполнитель главной роли в фильме «Красота по-американски» признался, что в выбрал для себя путь гея.

    Кевин Спейси, актер: «Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и теперь я выбираю однополую любовь. Я хочу стать открытым геем».




    В нетрадиционной сексуальной ориентации 58-летний Спейси признался после того, как его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Стар Трек». Он заявил, что в 14-летнем возрасте стал для Спейси, которому тогда было около 25 лет, объектом сексуального внимания.

    По словам Рэппа, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку, выпил спиртного, позвал в уединенное место и попытался соблазнить. «Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт», — сообщил Рэпп. Рассказать об этой истории он решил после того, как многие актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

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