«Я решил стать открытым геем»: Кевин Спейси совершил каминг-аут

Знаменитый голливудский актер Кевин Спейси признался в гомосексуальных связях.
Двукратный обладатель премии «Оскар» откровенно рассказал о своих интимных предпочтениях. По словам Спейси, в жизни у него были близкие контакты и с мужчинами, и с женщинами, но в последние годы однополая любовь его привлекает больше.
Как передает портал Dni.Ru, исполнитель главной роли в фильме «Красота по-американски» признался, что в выбрал для себя путь гея.
Кевин Спейси, актер: «Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и теперь я выбираю однополую любовь. Я хочу стать открытым геем».
В нетрадиционной сексуальной ориентации 58-летний Спейси признался после того, как его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Стар Трек». Он заявил, что в 14-летнем возрасте стал для Спейси, которому тогда было около 25 лет, объектом сексуального внимания.
По словам Рэппа, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку, выпил спиртного, позвал в уединенное место и попытался соблазнить. «Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт», — сообщил Рэпп. Рассказать об этой истории он решил после того, как многие актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
Как передает портал Dni.Ru, исполнитель главной роли в фильме «Красота по-американски» признался, что в выбрал для себя путь гея.
Кевин Спейси, актер: «Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и теперь я выбираю однополую любовь. Я хочу стать открытым геем».
30 октября 2017 г.
В нетрадиционной сексуальной ориентации 58-летний Спейси признался после того, как его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Стар Трек». Он заявил, что в 14-летнем возрасте стал для Спейси, которому тогда было около 25 лет, объектом сексуального внимания.
По словам Рэппа, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку, выпил спиртного, позвал в уединенное место и попытался соблазнить. «Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт», — сообщил Рэпп. Рассказать об этой истории он решил после того, как многие актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
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