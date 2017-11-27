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    Съемки сериала «Карточный домик» приостановили из-за Кевина Спейси

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    Съемки сериала «Карточный домик» приостановили из-за Кевина Спейси

    Съемки сериала «Карточный домик» приостановили <nobr>из-за</nobr> Кевина Спейси

    Съемки финального сезона популярного сериала «Карточный домик», одну из главных ролей в котором играет Кевин Спейси, приостановили до 8 декабря.

    Продюсеры сериала планировали снять шестой сезон без персонажа обвиненного в домогательствах Спейси, но это оказалось невозможным из-за условий контракта. В настоящее время они пытаются найти выход из сложившейся ситуации, передает Hollywood Reporte.

    Из письма продюсеров компании Media Rights Capital: «Мы продолжаем работать с Netflix в надежде, что вскоре возобновим съемки. Переговоры продолжаются».

    Уточняется, что актерам и съемочной группе заплатят за дополнительный двухнедельный перерыв — с 27 ноября по 8 декабря.

    Напомним, сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики.

    Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером.

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