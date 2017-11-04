Netflix разрывает сотрудничество с Кевином Спейси

Американская компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером Кевином Спейси, обвиненным с сексуальных домогательствах.
Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление компании.
В нем говорится, что Netflix не будет принимать участие в любом дальнейшем производстве сериала «Карточный домик», которое включало бы участие Кевина Спейси. Представители компании отметили, что постараются в ближайшее время определить судьбу проекта совместно с киностудией Media Rights Capital, также занимающейся съемками шоу.
Кроме того, Netflix приняла решение не выпускать фильм «Гор» с участием обвиненного в домогательствах актера. Лента должна была выйти в прокат в 2018 году.
Ранее сообщалось, что продюсеры «Карточного домика» рассматривают возможность избавиться от героя Спейси — политика Фрэнка Андервуда. По информации СМИ, центральным персонажем может стать его супруга Клэр. Ее роль исполняет Робин Райт.
Напомним, несколько коллег обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. А британский актер, имя которого не раскрывается, и вовсе заявил, что Спейси изнасиловал его, пока он спал.
В нем говорится, что Netflix не будет принимать участие в любом дальнейшем производстве сериала «Карточный домик», которое включало бы участие Кевина Спейси. Представители компании отметили, что постараются в ближайшее время определить судьбу проекта совместно с киностудией Media Rights Capital, также занимающейся съемками шоу.
Кроме того, Netflix приняла решение не выпускать фильм «Гор» с участием обвиненного в домогательствах актера. Лента должна была выйти в прокат в 2018 году.
Ранее сообщалось, что продюсеры «Карточного домика» рассматривают возможность избавиться от героя Спейси — политика Фрэнка Андервуда. По информации СМИ, центральным персонажем может стать его супруга Клэр. Ее роль исполняет Робин Райт.
Напомним, несколько коллег обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. А британский актер, имя которого не раскрывается, и вовсе заявил, что Спейси изнасиловал его, пока он спал.
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