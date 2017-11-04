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    Netflix разрывает сотрудничество с Кевином Спейси

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    • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz
    Netflix разрывает сотрудничество с Кевином Спейси

    Netflix разрывает сотрудничество с Кевином Спейси

    Netflix разрывает сотрудничество с Кевином Спейси
  • Фото: Reuters © 2017, Eduardo Munoz

    • Американская компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером Кевином Спейси, обвиненным с сексуальных домогательствах.

    Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление компании.

    В нем говорится, что Netflix не будет принимать участие в любом дальнейшем производстве сериала «Карточный домик», которое включало бы участие Кевина Спейси. Представители компании отметили, что постараются в ближайшее время определить судьбу проекта совместно с киностудией Media Rights Capital, также занимающейся съемками шоу.

    Кроме того, Netflix приняла решение не выпускать фильм «Гор» с участием обвиненного в домогательствах актера. Лента должна была выйти в прокат в 2018 году.

    Ранее сообщалось, что продюсеры «Карточного домика» рассматривают возможность избавиться от героя Спейси — политика Фрэнка Андервуда. По информации СМИ, центральным персонажем может стать его супруга Клэр. Ее роль исполняет Робин Райт.

    Напомним, несколько коллег обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. А британский актер, имя которого не раскрывается, и вовсе заявил, что Спейси изнасиловал его, пока он спал.

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