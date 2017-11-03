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    Кевина Спейси обвинили в изнасиловании спящего актера

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    Кевина Спейси обвинили в изнасиловании спящего актера

    Кевина Спейси обвинили в изнасиловании спящего актера

    Кевина Спейси обвинили в изнасиловании спящего актера
  • Фото: Associated Press © 2017, Luca Bruno

    • Британский актер обвинил Кевина Спейси в изнасиловании, сообщают британские СМИ. Имя потерпевшего не раскрывается.

    По словам потерпевшего, который предпочел сохранить анонимность, инцидент произошел в Лондоне в 2008 году (на тот ему было 23 года). Актер рассказал, что Спейси пригласил его к себе домой, где они выпивали и курили «травку».

    После этого актер уснул, а когда очнулся, то обнаружил, что Спейси занимается с ним оральным сексом. Молодой человек попросил остановиться, а затем выбежал из дома. Спейси крикнул ему вслед фразу: «Только никому об этом не говори».

    После обращения актера полиция начала расследование в отношении Спейси, предполагаемую жертву насилия уже допросили.

    Ранее Кевина Спейси обвинил в домогательствах 46-летний актер Энтони Рэпп. По его словам, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. После этого мексиканский актер Роберто Кавазос тоже обвинил Спейси в домогательствах.

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