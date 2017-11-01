Еще один актер обвинил Кевина Спейси в домогательствах

Мексиканский актер Роберто Кавазос вслед за своим американским коллегой Энтони Рэппом обвинил голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ и заявление Кавазоса, в то время, когда Спейси работал художественным директором в театре «Олд Вик» в Лондоне, он постоянно приставал к молодым актерам.
Роберто Кавазос: «Те из нас, чьи пути пересеклись со Спейси, когда он работал в Лондоне в „Олд Вик“, знают, что еще очень много людей найдут в себе смелость рассказать свои истории в ближайшие дни и недели».
По его словам, многие актеры рассказывали ему одну и ту же историю, согласно которой Спейси приглашал их к себе, чтобы поговорить об их карьере. Однако когда они приходили в театр, на сцене был приготовлен мини-пикник с шампанским.
Роберто Кавазос: «История различались лишь в том, как далеко заходил этот пикник, но приемы были одни и те же. Еще чаще его можно было увидеть в баре театра, где он приставал к любому, кто попадался ему на глаза. Именно так было со мной. Я никогда не поддавался на это, но я знаю некоторых, которые были слишком напуганы, чтобы остановить его».
Ранее 46-летний актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26 лет. Спейси в ответ принес извинения актеру, уточнив, что не помнит этот случай. Кроме того, Спейси признался, что имел романтические отношения с мужчинами.
Роберто Кавазос: «Те из нас, чьи пути пересеклись со Спейси, когда он работал в Лондоне в „Олд Вик“, знают, что еще очень много людей найдут в себе смелость рассказать свои истории в ближайшие дни и недели».
По его словам, многие актеры рассказывали ему одну и ту же историю, согласно которой Спейси приглашал их к себе, чтобы поговорить об их карьере. Однако когда они приходили в театр, на сцене был приготовлен мини-пикник с шампанским.
Роберто Кавазос: «История различались лишь в том, как далеко заходил этот пикник, но приемы были одни и те же. Еще чаще его можно было увидеть в баре театра, где он приставал к любому, кто попадался ему на глаза. Именно так было со мной. Я никогда не поддавался на это, но я знаю некоторых, которые были слишком напуганы, чтобы остановить его».
Ранее 46-летний актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26 лет. Спейси в ответ принес извинения актеру, уточнив, что не помнит этот случай. Кроме того, Спейси признался, что имел романтические отношения с мужчинами.
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