Актер сериала «Стар Трек» обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Американский актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Стар Трек», признался о том, что его пытался соблазнить Кевин Спейси.
По информации портала BuzzFeed, речь идет об истории, произошедшей в начале 1970-х годов. По словам 46-летнего Рэппа, он, будучи 14-летним подростком, на бродвейской сцене играл в одном из мюзиклов вместе со Спейси, которому на тот момент было около 25 лет. Однажды Спейси позвал юношу к себе домой на вечеринку, а когда гости разошлись, уложил мальчика на кровать и лег сверху.
Энтони Рэпп, актер: «Он пытался соблазнить меня. Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт, хотя он не произнес ни слова».
По словам Рэппа, ему удалось высвободиться и уйти, потому что Спейси был сильно пьян. Исполнитель одной из ролей в сериале «Стар Трек» признался, что решил рассказать об это инциденте после секс-скандала, в которым оказался замешан американский продюсер Харви Вайнштейн.
Энтони Рэпп, актер: «Он пытался соблазнить меня. Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт, хотя он не произнес ни слова».
По словам Рэппа, ему удалось высвободиться и уйти, потому что Спейси был сильно пьян. Исполнитель одной из ролей в сериале «Стар Трек» признался, что решил рассказать об это инциденте после секс-скандала, в которым оказался замешан американский продюсер Харви Вайнштейн.
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