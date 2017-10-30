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Деловое утро НТВ

    Актер сериала «Стар Трек» обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

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    Актер сериала «Стар Трек» обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

    Актер сериала «Стар Трек» обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

    Актер сериала «Стар Трек» обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах
  • Фото: Associated Press © 2017, Joel Ryan , Chris Pizzello

    • Американский актер Энтони Рэпп, известный по сериалу «Стар Трек», признался о том, что его пытался соблазнить Кевин Спейси.

    По информации портала BuzzFeed, речь идет об истории, произошедшей в начале 1970-х годов. По словам 46-летнего Рэппа, он, будучи 14-летним подростком, на бродвейской сцене играл в одном из мюзиклов вместе со Спейси, которому на тот момент было около 25 лет. Однажды Спейси позвал юношу к себе домой на вечеринку, а когда гости разошлись, уложил мальчика на кровать и лег сверху.

    Энтони Рэпп, актер: «Он пытался соблазнить меня. Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт, хотя он не произнес ни слова».

    По словам Рэппа, ему удалось высвободиться и уйти, потому что Спейси был сильно пьян. Исполнитель одной из ролей в сериале «Стар Трек» признался, что решил рассказать об это инциденте после секс-скандала, в которым оказался замешан американский продюсер Харви Вайнштейн.

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