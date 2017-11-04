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Ко мне, Мухтар!

    Продюсеры «Карточного домика» могут избавиться от героя Кевина Спейси

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    Продюсеры «Карточного домика» могут избавиться от героя Кевина Спейси

    Продюсеры «Карточного домика» могут избавиться от героя Кевина Спейси

    Продюсеры сериала «Карточный домик» могут избавиться от одного из главных героев — политика Фрэнка Андервуда, которого играет обвиненный в сексуальных домогательствах Кевин Спейси.

    Как сообщает журнал Variety, создатели проекта обеспокоены тем, что скандал вокруг Спейси снизит рейтинги сериала. Они отмечают, что в съемках задействованы несколько сотен человек, которые не должны пострадать из-за его поведения.

    Сейчас работа над шестым сезоном находится на начальной стадии, поэтому у создателей сериала есть возможность избавиться от героя Кевина Спейси без последствий. По данным издания, они рассматривают вариант сценария, в котором повествование строится вокруг жены Фрэнка Андервуда — Клэр. Ее роль исполняет Робин Райт. Продюсеры уже изучают контракт с оказавшимся в центре скандала актером и пытаются выяснить, возможно ли продолжать съемки без него.

    Ранее сообщалось, что несколько коллег обвинили Кевина Спейси в домогательствах. А британский актер, имя которого не раскрывается, и вовсе заявил, что Спейси изнасиловал его, пока он спал.

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