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    Кевин Спейси решил лечиться от секс-зависимости

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    • Фото: Reuters © 2017, Eloy Alonso
    Кевин Спейси решил лечиться от <nobr>секс-зависимости</nobr>

    Кевин Спейси решил лечиться от секс-зависимости

    Кевин Спейси решил лечиться от <nobr>секс-зависимости</nobr>
  • Фото: Reuters © 2017, Eloy Alonso

    • Актер Кевин Спейси, оказавшийся в центре секс-скандала, решил воспользоваться помощью медиков.

    Артист отправился в элитный реабилитационный центр в американском штате Аризона. Там он будет лечиться от секс-зависимости.

    Как отмечает Daily Mail, выбранный Спейси центр, месяц в котором стоит 36 тыс. долларов, популярен среди знаменитостей. Например, в нем проходили лечение Тайгер Вудс, Селена Гомес и Кейт Мосс.

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    Напомним, ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Так, актер Энтони Рэпп рассказал, что на вечеринке в 1986 году 26-летний Спейси приставал к нему, когда ему было 14 лет. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики: артиста стали уличать в том, что он хочет отвлечь внимание от сути обвинений.

    Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик».

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