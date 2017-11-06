Кевин Спейси решил лечиться от секс-зависимости

Актер Кевин Спейси, оказавшийся в центре
секс-скандала, решил воспользоваться помощью медиков.
Артист отправился в элитный реабилитационный центр в американском штате Аризона. Там он будет лечиться от секс-зависимости.
Как отмечает Daily Mail, выбранный Спейси центр, месяц в котором стоит 36 тыс. долларов, популярен среди знаменитостей. Например, в нем проходили лечение Тайгер Вудс, Селена Гомес и Кейт Мосс.
Напомним, ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Так, актер Энтони Рэпп рассказал, что на вечеринке в 1986 году 26-летний Спейси приставал к нему, когда ему было 14 лет. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики: артиста стали уличать в том, что он хочет отвлечь внимание от сути обвинений.
Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик».
Как отмечает Daily Mail, выбранный Спейси центр, месяц в котором стоит 36 тыс. долларов, популярен среди знаменитостей. Например, в нем проходили лечение Тайгер Вудс, Селена Гомес и Кейт Мосс.
Напомним, ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Так, актер Энтони Рэпп рассказал, что на вечеринке в 1986 году 26-летний Спейси приставал к нему, когда ему было 14 лет. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики: артиста стали уличать в том, что он хочет отвлечь внимание от сути обвинений.
Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик».
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