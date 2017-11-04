Полиция намерена арестовать Харви Вайнштейна по подозрению в изнасиловании

Полиция
Нью-Йорка намерена добиваться ареста голливудского продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в изнасиловании.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на руководителя розыскного отдела городской полиции Роберта Бойса.
Роберт Бойс, представитель полиции: «Расследование идет. Если бы этот человек находился в городе и преступление было совершено недавно, мы бы имели полное право произвести арест. В этом нет никакого сомнения. Однако здесь мы говорим о преступлении, которое произошло семь лет назад. И поэтому мы должны продолжить сбор улик».
Уточняется, что речь идет о расследовании, начатом по заявлению американской актрисы Пас де ла Уэрта. Она утверждает, что в 2010 году была дважды изнасилована Вайнштейном.
Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.
Роберт Бойс, представитель полиции: «Расследование идет. Если бы этот человек находился в городе и преступление было совершено недавно, мы бы имели полное право произвести арест. В этом нет никакого сомнения. Однако здесь мы говорим о преступлении, которое произошло семь лет назад. И поэтому мы должны продолжить сбор улик».
Уточняется, что речь идет о расследовании, начатом по заявлению американской актрисы Пас де ла Уэрта. Она утверждает, что в 2010 году была дважды изнасилована Вайнштейном.
Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.
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