Лучшие юристы РФ согласились бесплатно защищать честь российских спортсменов в суде

Предъявлять обвинения спортсменам на основании записей в дневниках Григория Родченкова недопустимо, заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
В интервью НТВ Сергей Степашин сообщил, что российская сторона сейчас формирует целую сборную команду адвокатов.
Сергей Степашин: «Та „доказательная база“, которую представил господин Родченков, не имеет никакой юридической силы. Даже по регламентам WADA, по регламентам Лозаннского арбитражного суда. Это чистейший политический заказ. Вы знаете, все наши спортсмены подали в Лозаннский арбитражный суд. В понедельник мы собираем всех наших лучших адвокатов, я с ними встречаюсь, они готовы будут работать на безвозмездной основе».
За последние дни число российских лыжников, бобслеистов и скелетонистов, лишенных сочинских медалей и права выступать на Олимпиадах, перешагнуло за 20.
Сегодня МОК лишил медалей Сочи-2014 биатлонистку Ольгу Зайцеву и аннулировал результаты лыжниц Юлии Чекалёвой и Анастасии Доценко. Все они также пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Решение принято на основе выводов комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб.
При этом список российских спортсменов, дела которых рассматриваются этой комиссией, увеличен до 36.
А накануне стало известно о временном отстранении шестерых российских лыжников от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Это Александр Легков, Евгения Белова, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Ранее МОК заявил, что они виновны в нарушении антидопинговых правил, и аннулировал их результаты на сочинских Играх.
Алексей Петухов в интервью НТВ признался, что надежда на справедливый исход оставалась до последнего.
Алексей Петухов: «Все-таки правда превыше всего, и надежда оставалась, что мы примем участие в Кубке мира и будем иметь возможность отобраться в олимпийскую сборную, а уже дальше при положительном исходе суда сможем поехать на Олимпийские игры. А сейчас, получается, даже и возможности отобраться на Олимпийские игры не дают».
До 30 ноября, по словам спортсмена, мысли о завершении карьеры у него не возникало, но после этого решения федерации она промелькнула.
Алексей Петухов: «Вчера такая мысль промелькнула, потому что сколько можно бить? Раз ударили — мы выстояли. Два ударили — мы выстояли. Я пока не собираюсь падать, но я четко смотрю на ситуацию, понимаю, что в этом сезоне нам вряд ли разрешат выступать, потому что закрыли доступ к Кубку мира и на Олимпиаду. Плакать на публику не хочется, визуально мы выглядим нормально, а внутренние переживания, эмоции очень тяжелые. Очень трудно бороться с неправдой, с несправедливостью. Но на этом жизнь не кончается, мы поборемся. И правда все равно должна быть за нами».
Обращаться за помощью к Владимиру Путину, как это ранее сделали бобслеисты и скелетонисты, лыжники пока не планируют. По словам Петухова, все настолько шокированы и опустошены, что просто не знают, что сейчас делать.
Алексей Петухов: «У меня было восьмое место в Сочи, у меня не было медали, у меня забирать нечего, но моя перспектива была в том, чтобы проявить себя, попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль».
Спортсмен также посетовал на то, что иностранцы воспринимают ситуацию иначе, потому что СМИ в Европе преподносят ее по-другому, и «за это обидно».
Тем временем беглый информатор WADA Григорий Родченков сам рассказал о своих мотивах и поступках. В распоряжении НТВ оказалась целая серия шокирующих признаний фармацевта. Например, в том, что он пытался совершить самоубийство. Причем не как-нибудь, а в стиле харакири.
Но из записи, которая попала на НТВ, также следует, что Родченков получил новую машину и квартиру за фильм со своим участием, а сейчас активно ищет деньги и издателя для своей книги.
Откровения Родченкова — в программе «Центральное телевидение» 2 декабря в 19:00 на НТВ.
Сергей Степашин: «Та „доказательная база“, которую представил господин Родченков, не имеет никакой юридической силы. Даже по регламентам WADA, по регламентам Лозаннского арбитражного суда. Это чистейший политический заказ. Вы знаете, все наши спортсмены подали в Лозаннский арбитражный суд. В понедельник мы собираем всех наших лучших адвокатов, я с ними встречаюсь, они готовы будут работать на безвозмездной основе».
За последние дни число российских лыжников, бобслеистов и скелетонистов, лишенных сочинских медалей и права выступать на Олимпиадах, перешагнуло за 20.
Сегодня МОК лишил медалей Сочи-2014 биатлонистку Ольгу Зайцеву и аннулировал результаты лыжниц Юлии Чекалёвой и Анастасии Доценко. Все они также пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Решение принято на основе выводов комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб.
При этом список российских спортсменов, дела которых рассматриваются этой комиссией, увеличен до 36.
А накануне стало известно о временном отстранении шестерых российских лыжников от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Это Александр Легков, Евгения Белова, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Ранее МОК заявил, что они виновны в нарушении антидопинговых правил, и аннулировал их результаты на сочинских Играх.
Алексей Петухов в интервью НТВ признался, что надежда на справедливый исход оставалась до последнего.
Алексей Петухов: «Все-таки правда превыше всего, и надежда оставалась, что мы примем участие в Кубке мира и будем иметь возможность отобраться в олимпийскую сборную, а уже дальше при положительном исходе суда сможем поехать на Олимпийские игры. А сейчас, получается, даже и возможности отобраться на Олимпийские игры не дают».
До 30 ноября, по словам спортсмена, мысли о завершении карьеры у него не возникало, но после этого решения федерации она промелькнула.
Алексей Петухов: «Вчера такая мысль промелькнула, потому что сколько можно бить? Раз ударили — мы выстояли. Два ударили — мы выстояли. Я пока не собираюсь падать, но я четко смотрю на ситуацию, понимаю, что в этом сезоне нам вряд ли разрешат выступать, потому что закрыли доступ к Кубку мира и на Олимпиаду. Плакать на публику не хочется, визуально мы выглядим нормально, а внутренние переживания, эмоции очень тяжелые. Очень трудно бороться с неправдой, с несправедливостью. Но на этом жизнь не кончается, мы поборемся. И правда все равно должна быть за нами».
Обращаться за помощью к Владимиру Путину, как это ранее сделали бобслеисты и скелетонисты, лыжники пока не планируют. По словам Петухова, все настолько шокированы и опустошены, что просто не знают, что сейчас делать.
Алексей Петухов: «У меня было восьмое место в Сочи, у меня не было медали, у меня забирать нечего, но моя перспектива была в том, чтобы проявить себя, попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль».
Спортсмен также посетовал на то, что иностранцы воспринимают ситуацию иначе, потому что СМИ в Европе преподносят ее по-другому, и «за это обидно».
Тем временем беглый информатор WADA Григорий Родченков сам рассказал о своих мотивах и поступках. В распоряжении НТВ оказалась целая серия шокирующих признаний фармацевта. Например, в том, что он пытался совершить самоубийство. Причем не как-нибудь, а в стиле харакири.
Но из записи, которая попала на НТВ, также следует, что Родченков получил новую машину и квартиру за фильм со своим участием, а сейчас активно ищет деньги и издателя для своей книги.
Откровения Родченкова — в программе «Центральное телевидение» 2 декабря в 19:00 на НТВ.
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