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Ментовские войны — 11
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    От соревнований отстранили шестерых российских лыжников

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    От соревнований отстранили шестерых российских лыжников

    От соревнований отстранили шестерых российских лыжников

    Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отстранение от соревнований шести российских спортсменов.

    От участия в этапах Кубка мира и других соревнованиях под эгидой FIS отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

    При этом в FIS заявили, что группа по допинг-контролю организации пришла к выводу, что все шестеро российских лыжников виновны в допинговых нарушениях и заслуживают одинакового наказания.

    Ранее на основании выводов комиссии под руководством Дениса Освальда МОК решил дисквалифицировать этих спортсменов и запретить им участвовать в Олимпиаде. Кроме того, Легков лишился золота и серебра Игр в Сочи.

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    Отметим, что всего по итогам решений комиссии Освальда были наказаны более 20 российских спортсменов. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Между тем сегодня Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что российская сборная одержала честную и абсолютно объективную победа на Олимпиаде 2014 года.

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