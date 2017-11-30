От соревнований отстранили шестерых российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила отстранение от соревнований шести российских спортсменов.
От участия в этапах Кубка мира и других соревнованиях под эгидой FIS отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
При этом в FIS заявили, что группа по допинг-контролю организации пришла к выводу, что все шестеро российских лыжников виновны в допинговых нарушениях и заслуживают одинакового наказания.
Ранее на основании выводов комиссии под руководством Дениса Освальда МОК решил дисквалифицировать этих спортсменов и запретить им участвовать в Олимпиаде. Кроме того, Легков лишился золота и серебра Игр в Сочи.
Отметим, что всего по итогам решений комиссии Освальда были наказаны более 20 российских спортсменов. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Между тем сегодня Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что российская сборная одержала честную и абсолютно объективную победа на Олимпиаде 2014 года.
При этом в FIS заявили, что группа по допинг-контролю организации пришла к выводу, что все шестеро российских лыжников виновны в допинговых нарушениях и заслуживают одинакового наказания.
Ранее на основании выводов комиссии под руководством Дениса Освальда МОК решил дисквалифицировать этих спортсменов и запретить им участвовать в Олимпиаде. Кроме того, Легков лишился золота и серебра Игр в Сочи.
Отметим, что всего по итогам решений комиссии Освальда были наказаны более 20 российских спортсменов. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. Между тем сегодня Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что российская сборная одержала честную и абсолютно объективную победа на Олимпиаде 2014 года.
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