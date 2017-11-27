В МОК объяснили дисквалификацию лыжника Легкова

В Международном олимпийском комитете объяснили, на чем основывается решение комиссии о лишении Александра Легкова медалей
Игр-2014 в Сочи и его дисквалификации.
В тексте опубликованного МОК документа говорится, что комиссия ориентировалась на доказательства, предоставленные главой независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном, список «Дюшес» и «Медальный план», предоставленные Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсмена и выявленные экспертизой царапины, а также экспертную оценку независимых лиц.
Россиянин Александр Легков оказался в числе спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Результаты Легкова на Играх в Сочи, где он завоевал золото и серебро, аннулированы.
Сегодня стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты еще нескольких российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Биатлонистка Ольга Вилухина лишена двух серебряных медалей, еще без одного серебра осталась Яна Романова. Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишены золотых наград. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова, занявшего пятое место на Играх в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
До этого золотой и бронзовой медалей лишили скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину.
Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова.
Россиянин Александр Легков оказался в числе спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Результаты Легкова на Играх в Сочи, где он завоевал золото и серебро, аннулированы.
Сегодня стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты еще нескольких российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Биатлонистка Ольга Вилухина лишена двух серебряных медалей, еще без одного серебра осталась Яна Романова. Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишены золотых наград. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова, занявшего пятое место на Играх в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
До этого золотой и бронзовой медалей лишили скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину.
Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова.
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