Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Медведев не намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. допинг, Медведев, оппозиция, пенсии, санкции, СМИ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев не намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

    Медведев не намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

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    Медведев не намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

    Медведев не намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

    Медведев не намерен участвовать в президентских выборах 2018 года

      Сегодня в телецентре «Останкино» вели важный разговор. Дмитрий Медведев общался с журналистами пяти российских телеканалов. Большинство вопросов касались внутренней политики и экономики страны.

      Разговор Дмитрия Медведева с представителями ведущих российских СМИ длился 1 час 40 минут. Традиционно много вопросов было о внутренней политике России и состоянии российской экономики. Дмитрий Медведев отметил позитивные тенденции. Инфляция по итогам этого года будет ниже 3% — это лучший показатель за всю постсоветскую историю. Впервые за долгое время начали расти реальные доходы населения, при том, что работать правительству пришлось в условиях «уникальных вызовов»: обвала цен на нефть в сочетании с санкциями.

      Но все же внутренняя политика была главной в этом большом интервью. Наша коллега ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова спросила о пенсиях. Медведев заверил, что никаких проблем с их выплатой не будет, в ПФР достаточно средств на индексацию и выплату пенсий.

      На следующей неделе МОК решить, будет ли наша сборная участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В адрес российских спортсменов звучат обвинения в употреблении допинга, у них отбирают уже завоеванные медали. Медведев заявил, что победа российских спортсменов в Сочи была честной, и отнять ее уже не удастся. По мнению премьера, допинговый скандал был вызван с целью продолжить антироссийскую кампанию.

      Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «К сожалению, эта тема стала основой для раскрутки очередной антироссийской кампании, причем мы чувствуем, что ее пик должен прийтись на определенный политический цикл для того, чтобы показать, как у нас в этом смысле все плохо обстоит. В этом есть определенный и вполне очевидный замысел, потому что спорт любят, за наших спортсменов болеют, и если взять и отрезать наших спортсменов, естественно, это вызывает у нас у всех чувство разочарования».

      Звучали вопросы об обманутых дольщиках, о санкциях, о кибербезопасности. Медведев назвал «избитой песней» заявления о том, что все хакеры — якобы агенты Кремля.

      Зашла речь и о нападках в адрес правительства в целом и лично его руководителя. Медведев заявил, что новых комментариев по поводу фильма оппозиционера Алексея Навального у него нет.

      Дмитрий Медведев: «Что мне комментировать? Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше. Они, собственно, на это и рассчитывают».

      Отвечая на вопрос о предстоящих выборах, Медведев заявил, что баллотироваться не собирается. О планах на будущее — всего одна фраза: «Буду служить России».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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