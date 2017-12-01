МОК аннулировал результаты еще трех россиянок с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты биатлонистки Ольги Зайцевой, лыжниц Юлии Чекалёвой и Анастасии Доценко, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
МОК признал Зайцеву, Чекалёву и Доценко виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Все три спортсменки пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах.
Решение принято на основе выводов независимой комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014. Ольга Зайцева завершила спортивную карьеру в 2015 году.
Ранее МОК лишил серебряных медалей Сочи-2014 биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Кроме того, золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Та же участь постигла шестерых российских лыжников. Все спортсмены были признаны виновными в допинговых нарушениях и пожизненно дисквалифицированы.
В МОК также сообщили, что количество дел, открытых против российских спортсменов в связи с нарушением антидопинговых правил, выросло до 36 и возможно увеличение их числа.
Решение принято на основе выводов независимой комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014. Ольга Зайцева завершила спортивную карьеру в 2015 году.
Ранее МОК лишил серебряных медалей Сочи-2014 биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Кроме того, золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Та же участь постигла шестерых российских лыжников. Все спортсмены были признаны виновными в допинговых нарушениях и пожизненно дисквалифицированы.
В МОК также сообщили, что количество дел, открытых против российских спортсменов в связи с нарушением антидопинговых правил, выросло до 36 и возможно увеличение их числа.
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