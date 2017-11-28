Дисквалифицированная биатлонистка Вилухина: под откос пущена вся моя жизнь

Биатлонистка Ольга Вилухина, которую лишили медали Олимпиады в Сочи, отрицает свою вину в допинговых нарушениях.
Спортсменка подчеркнула, что все пробы, которые она сдавала на протяжении 15 лет, были отрицательными, и рассказала, что до последнего надеялась на благоразумное решение Международного олимпийского комитета (МОК).
При этом биатлонистка отметила, что учитывала аналогичные решения МОК по другим российским спортсменам.
Ольга Вилухина: «Я предполагала, что окажусь в этом жутком конвейере — все-таки до меня было принято уже несколько аналогичных решений по другим спортсменам. Поэтому настраивала себя на то, чтобы отнестись ко всему спокойно — насколько это было возможно. Потому что знаю, что моей вины здесь нет».
Спортсменка призналась, что пока не знает, что теперь будет делать. Сначала ей «нужно успокоиться и прийти в себя», передает РИА Новости.
Ольга Вилухина: «Пока не могу сказать, что буду делать — нужно сначала успокоиться и прийти в себя. Сейчас мне очень больно и за себя, и за других. Печально сознавать, что все обвинения строятся на доказательствах на уровне слухов и домыслов. И что из-за этого пущена под откос вся моя жизнь».
Напомним, ранее МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Кроме того, золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Все спортсмены были признаны виновными в допинговых нарушениях и пожизненно дисквалифицированы.
Отметим, что ранее Яна Романова заявила, что не будет возвращать медаль. По словам биатлонистки, если ей не удастся доказать свою невиновность, она выбросит награду на помойку. Между тем в Союзе биатлонистов России уже заявили, что будут защищать интересы Вилухиной и Романовой во всех инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж.
При этом биатлонистка отметила, что учитывала аналогичные решения МОК по другим российским спортсменам.
Ольга Вилухина: «Я предполагала, что окажусь в этом жутком конвейере — все-таки до меня было принято уже несколько аналогичных решений по другим спортсменам. Поэтому настраивала себя на то, чтобы отнестись ко всему спокойно — насколько это было возможно. Потому что знаю, что моей вины здесь нет».
Спортсменка призналась, что пока не знает, что теперь будет делать. Сначала ей «нужно успокоиться и прийти в себя», передает РИА Новости.
Ольга Вилухина: «Пока не могу сказать, что буду делать — нужно сначала успокоиться и прийти в себя. Сейчас мне очень больно и за себя, и за других. Печально сознавать, что все обвинения строятся на доказательствах на уровне слухов и домыслов. И что из-за этого пущена под откос вся моя жизнь».
Напомним, ранее МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Также две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Кроме того, золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Все спортсмены были признаны виновными в допинговых нарушениях и пожизненно дисквалифицированы.
Отметим, что ранее Яна Романова заявила, что не будет возвращать медаль. По словам биатлонистки, если ей не удастся доказать свою невиновность, она выбросит награду на помойку. Между тем в Союзе биатлонистов России уже заявили, что будут защищать интересы Вилухиной и Романовой во всех инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж.
Комментарии