Биатлонистка Романова: скорее выброшу медаль на помойку, чем верну МОК

Российская биатлонистка Яна Романова заявила, что скорее выбросит серебряную медаль Олимпийских игр в Сочи, чем отдаст ее Международному олимпийскому комитету, если ей не удастся доказать свою невиновность.
Лишенная серебра биатлонистка Яна Романова заявила, что вместе с другими спортсменками намерена оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК», — отметила спортсменка.
Яна Романова, биатлонистка: «Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств. Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA и РУСАДА. Они (МОК) просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила».
В интервью ТАСС биатлонистка заявила, что намерена продолжать показывать медаль юным спортсменам и «рассказывать о нелегком, но очень интересном пути», а также о своих эмоциях в тот миг, когда вручали награду.
На днях Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова. Следом золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, серебро за эстафету потеряли биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, а бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков — золотые медали в соревнованиях четверок. Также были аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова. Все спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
Сегодня в СК РФ заявили, что у следствия появились доказательства уязвимости базы лаборатории Московского антидопингового центра — с ней удаленно работал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который мог самостоятельно менять результаты тестов. В России в отношении Родченкова ведется расследование по делу о злоупотреблении полномочиями. В ведомстве сообщили, что Родченков выдавал российским спортсменам и тренерам препараты с допингом, а потом, уничтожив пробы, скрыл преступление. Родченков сейчас проживает в США.
Яна Романова, биатлонистка: «Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств. Я очень много раз проходила процедуру допинг-контроля, проводимую WADA и РУСАДА. Они (МОК) просто решили, что в Сочи мы нарушали антидопинговые правила».
В интервью ТАСС биатлонистка заявила, что намерена продолжать показывать медаль юным спортсменам и «рассказывать о нелегком, но очень интересном пути», а также о своих эмоциях в тот миг, когда вручали награду.
На днях Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова. Следом золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, серебро за эстафету потеряли биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, а бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков — золотые медали в соревнованиях четверок. Также были аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова. Все спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
Сегодня в СК РФ заявили, что у следствия появились доказательства уязвимости базы лаборатории Московского антидопингового центра — с ней удаленно работал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который мог самостоятельно менять результаты тестов. В России в отношении Родченкова ведется расследование по делу о злоупотреблении полномочиями. В ведомстве сообщили, что Родченков выдавал российским спортсменам и тренерам препараты с допингом, а потом, уничтожив пробы, скрыл преступление. Родченков сейчас проживает в США.
Комментарии