СК РФ предъявит доказательства манипуляций с базами данных российских спортсменов

Следственный комитет РФ получил доказательства уязвимости базы лаборатории Московского антидопингового центра и удаленной работы в ней информатора ВАДА Григория Родченкова уже после его отъезда в США.
В СК РФ заявляют, что в скором времени предоставят доказательства манипуляций с результатами тестирования спортсменов.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Несмотря на заявление президента ВАДА о получении предложений о совместной работе по исследованию поступившего в распоряжение ВАДА электронного файла, якобы являющегося базой данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра (так называемой ЛИМС) о тестированиях спортсменов, никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято. Кроме того, следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США».
Об уязвимости базы было известно представителям ВАДА, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. «Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены ВАДА и МОК», — сообщила Петренко.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова. До этого золотой и бронзовой медалей лишили скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину. Следом серебра за эстафету лишились биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишены золота в соревнованиях четверок. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова. На Играх в Сочи он занял пятое место. Все указанные спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Несмотря на заявление президента ВАДА о получении предложений о совместной работе по исследованию поступившего в распоряжение ВАДА электронного файла, якобы являющегося базой данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра (так называемой ЛИМС) о тестированиях спортсменов, никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято. Кроме того, следствием получены доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США».
Об уязвимости базы было известно представителям ВАДА, которые еще до 2014 года указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. «Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены ВАДА и МОК», — сообщила Петренко.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи после того, как МОК лишил двух золотых наград бобслеиста Александра Зубкова. До этого золотой и бронзовой медалей лишили скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину. Следом серебра за эстафету лишились биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков лишены золота в соревнованиях четверок. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова. На Играх в Сочи он занял пятое место. Все указанные спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
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