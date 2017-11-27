Федерация бобслея назвала верхом несправедливости дисквалификацию россиян

В Федерации бобслея назвали верхом несправедливости решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации российских спортсменов Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Сергея Чудинова.
Пресс-служба Федерации бобслея России: «Череда дисквалификаций продолжилась пожизненным отстранением наших олимпийских чемпионов по бобслею Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и многолетнего лидера сборной России по скелетону Сергея Чудинова. Можем лишь повторить, что считаем происходящее верхом несправедливости, а решения юридически не проработанными. Материал для судебных разбирательств продолжает пополняться».
Старший тренер сборной России по бобслею на Олимпиаде-2014 Владимир Бойцов заявил РИА Новости, что решение комиссии МОК признать россиян виновными в нарушении антидопинговых правил — политическая игра.
Владимир Бойцов: «Я в шоке. Что могу сказать. В шоке с отрицательной стороны. Ребята никогда не употребляли ничего. Это политическая игра. 20–30 раз в год сдавали допинг-тесты. Я отработал с ними 10 лет, не было никаких проблем. Я сколько раз был с ними на допинг-тестах, и ничего не было, ничего невозможно было подделать».
Сегодня стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты еще пятерых российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков были лишены золотых наград. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова, занявшего пятое место на Играх в Сочи. Спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
Старший тренер сборной России по бобслею на Олимпиаде-2014 Владимир Бойцов заявил РИА Новости, что решение комиссии МОК признать россиян виновными в нарушении антидопинговых правил — политическая игра.
Владимир Бойцов: «Я в шоке. Что могу сказать. В шоке с отрицательной стороны. Ребята никогда не употребляли ничего. Это политическая игра. 20–30 раз в год сдавали допинг-тесты. Я отработал с ними 10 лет, не было никаких проблем. Я сколько раз был с ними на допинг-тестах, и ничего не было, ничего невозможно было подделать».
Сегодня стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты еще пятерых российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков были лишены золотых наград. Также аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова, занявшего пятое место на Играх в Сочи. Спортсмены пожизненно дисквалифицированы.
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