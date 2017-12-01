«Я сделал харакири»: информатор WADA Родченков рассказал о попытке самоубийства

Впервые на российском телевидении исповедь предателя Григория Родченкова. В чем именно в эксклюзивном интервью программе «Центральное телевидение» сознался беглый химик, который помогает Западу отнять у России Олимпиаду?
Откровения беглого химика Григория Родченкова, которого называют главным предателем страны, человека, из-за которого российские легкоатлеты уже осталась без одной Олимпиады, оказались в распоряжении журналистов программы «Центральное телевидение».
В эксклюзивном интервью бывший глава Московской антидопинговой лаборатории впервые после своего бегства признается, что слил Западу информацию о допинге в России ради наживы. Что те, кто развел его на это, в итоге с деньгами его обманули. И что личный дневник, опубликованный на этой неделе газетой The New York Times, якобы написанный во времена сочинской Олимпиады, на самом деле Родченков дописывал задним числом уже в Америке.
Родченков также рассказал, как от отчаяния пытался покончить жизнь самоубийством.
Григорий Родченков, директор «Антидопингового центра» с 2006 по 2015: «Я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири. То есть, если бы я держал нож немного по-другому, то меня бы просто не успели довезти. И если бы я попал на сантиметр левее, то захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе и легкое, и оба желудочка сердца».
В каких еще грехах покаялся Родченков? Считает ли себя предателем? И как собирается жить дальше? Полную версию беседы с Григорием Родченковым смотрите в программе Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым в субботу в 19:00 на НТВ.
В эксклюзивном интервью бывший глава Московской антидопинговой лаборатории впервые после своего бегства признается, что слил Западу информацию о допинге в России ради наживы. Что те, кто развел его на это, в итоге с деньгами его обманули. И что личный дневник, опубликованный на этой неделе газетой The New York Times, якобы написанный во времена сочинской Олимпиады, на самом деле Родченков дописывал задним числом уже в Америке.
Родченков также рассказал, как от отчаяния пытался покончить жизнь самоубийством.
Григорий Родченков, директор «Антидопингового центра» с 2006 по 2015: «Я тоже человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири. То есть, если бы я держал нож немного по-другому, то меня бы просто не успели довезти. И если бы я попал на сантиметр левее, то захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе и легкое, и оба желудочка сердца».
В каких еще грехах покаялся Родченков? Считает ли себя предателем? И как собирается жить дальше? Полную версию беседы с Григорием Родченковым смотрите в программе Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым в субботу в 19:00 на НТВ.
Комментарии