Сотни унций мочи и допинг-коктейль «Дюшес»: американские СМИ опубликовали дневник Родченкова

Издание New York Times опубликовало текст, который назвало дневником информатора WADA Григория Родченкова. В тексте описана схема поставки российским спортсменам запрещенных препаратов.
Американское издание New York Times опубликовало текст, который назвало отрывками из дневника информатора WADA Григория Родченкова. Отрывки приведены в статье в пересказе и в виде коротких цитат. Опубликованы также несколько страниц, исписанных по-русски от руки.
По данным издания, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории описывал в дневнике все, что с ним происходило, даже указывал свое давление. Опубликованные отрывки касаются 2014–2015 годов, в том числе Олимпийских игр в Сочи.
Журналисты утверждают, что дневник Родченкова раскрывает схему махинаций с допингом в российской олимпийской сборной. В дневнике упоминаются бывший министр спорта Виталий Мутко, его бывший заместитель Юрий Нагорных и директор Центра спортивной подготовки сборных России Ирина Родионова. Все они, как следует из записей, причастны к поставке запрещенных препаратов российским спортсменам. В тексте упоминаются несколько разговоров с Нагорных, которые касаются некоего «сочинского плана». Кроме того, в дневнике описано, как за несколько дней до Олимпиады был приготовлен коктейль из трех анаболических стероидов и вермута, называемый «Дюшес». Родченков опробовал препарат на себе, после чего Родионова якобы распространила его среди тренеров и спортсменов. Список этих спортсменов тоже якобы указан в дневнике, однако издание его не приводит.
В одной из записей, как отмечает издание, Родченков возмущается тем, что российские власти не раскрыли ему план по транспортировке в Сочи «нескольких сотен унций чистой мочи». Журналисты предполагают, что биоматериал был нужен для того, чтобы сдавать его во время анализов на допинг и таким образом скрывать, что российские спортсмены принимали запрещенный коктейль.
Напомним, по обвинениям Родченкова МОК лишил нескольких российских спортсменов наград на Олимпийских играх и дисквалифицировал их пожизненно. Россия уже опустилась на третье место в общем медальном зачете Игр в Сочи. Все обвинения российские спортсмены считают необоснованными, а Следственный комитет накануне заявил, что получил доказательства уязвимости базы лаборатории, где хранились анализы. По данным следователей, у Родченкова был доступ к базе даже из США, и он мог подтасовать факты, пытаясь скрыть, что запрещенные препараты поставлял он сам, и обвинить во всем Россию с неким «сочинским планом».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию New York Times и всю ситуацию «раскручиванием антироссийского маховика».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь РФ: «Кому это выгодно — тоже очевидно. Разумеется, скажем так, всем известна последовательная линия, которая была сформулирована с самого начала на недопустимость каких-либо проявлений симпатий к допингу у нас, на неприемлемость допинга как такового. Естественно, всем известно наше полное отрицание обвинений в том, что государство могло хоть как-то иметь отношение к навязыванию допинга спортсменам».
По данным издания, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории описывал в дневнике все, что с ним происходило, даже указывал свое давление. Опубликованные отрывки касаются 2014–2015 годов, в том числе Олимпийских игр в Сочи.
Журналисты утверждают, что дневник Родченкова раскрывает схему махинаций с допингом в российской олимпийской сборной. В дневнике упоминаются бывший министр спорта Виталий Мутко, его бывший заместитель Юрий Нагорных и директор Центра спортивной подготовки сборных России Ирина Родионова. Все они, как следует из записей, причастны к поставке запрещенных препаратов российским спортсменам. В тексте упоминаются несколько разговоров с Нагорных, которые касаются некоего «сочинского плана». Кроме того, в дневнике описано, как за несколько дней до Олимпиады был приготовлен коктейль из трех анаболических стероидов и вермута, называемый «Дюшес». Родченков опробовал препарат на себе, после чего Родионова якобы распространила его среди тренеров и спортсменов. Список этих спортсменов тоже якобы указан в дневнике, однако издание его не приводит.
В одной из записей, как отмечает издание, Родченков возмущается тем, что российские власти не раскрыли ему план по транспортировке в Сочи «нескольких сотен унций чистой мочи». Журналисты предполагают, что биоматериал был нужен для того, чтобы сдавать его во время анализов на допинг и таким образом скрывать, что российские спортсмены принимали запрещенный коктейль.
Напомним, по обвинениям Родченкова МОК лишил нескольких российских спортсменов наград на Олимпийских играх и дисквалифицировал их пожизненно. Россия уже опустилась на третье место в общем медальном зачете Игр в Сочи. Все обвинения российские спортсмены считают необоснованными, а Следственный комитет накануне заявил, что получил доказательства уязвимости базы лаборатории, где хранились анализы. По данным следователей, у Родченкова был доступ к базе даже из США, и он мог подтасовать факты, пытаясь скрыть, что запрещенные препараты поставлял он сам, и обвинить во всем Россию с неким «сочинским планом».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию New York Times и всю ситуацию «раскручиванием антироссийского маховика».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь РФ: «Кому это выгодно — тоже очевидно. Разумеется, скажем так, всем известна последовательная линия, которая была сформулирована с самого начала на недопустимость каких-либо проявлений симпатий к допингу у нас, на неприемлемость допинга как такового. Естественно, всем известно наше полное отрицание обвинений в том, что государство могло хоть как-то иметь отношение к навязыванию допинга спортсменам».
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