СК заподозрил Родченкова в поставке российским спортсменам запрещенных препаратов

Следственный комитет сообщил, что беглый информатор WADA Григорий Родченков мог сам давать спортсменам и тренерам запрещенные препараты. Чтобы это скрыть, он уничтожил пробы и заявил, что в России на государственном уровне действует целая система применения допинга.
В истории с допинг-пробами российских спортсменов, которая грозит нашей стране пропуском Олимпиады, появились новые подробности. Как выяснил Следственный комитет РФ, у информатора WADA Родченкова даже после отъезда в США был доступ к данным Московской Антидопинговой лаборатории — а значит, возможность просто подтасовать нужные ему факты.
Во всех документах, которые лишают российских спортсменов права участвовать в соревновании, одно и то же: царапины на пробирках и показания беглого фармацевта Родченкова. Теперь выясняется, что спешно перебравшись в США бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории сохранил возможность дистанционно подсоединиться к лабораторной информационной системе и совершать манипуляции с результатами тестирования олимпийцев.
По поводу контейнеров для допинг-тестов «Берег Кит» от компании Berlinger уже ходят легенды. Первая версия руководителей фирмы — «это невскрываемая продукция» — сменяется новой: «вскрыть можно, но мы разработаем еще более совершенные контейнеры». Как именно можно совершать манипуляции с баночками, наглядно так никто и не продемонстрировал.
О качестве доказательной базы, представленной комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, задумались в Международной федерации лыжных видов спорта. Ее глава Джанфранко Каспер, в свое время сравнивший отношение к российским спортсменам с политикой Гитлера, не намерен вводить запрет на участие дисквалифицированных лыжников в этапах Кубка мира, пока вина не доказана.
За два с небольшим месяца до Олимпиады у российских спортсменов, не признавших обвинения спецкомиссии МОК, появляется четкая дорожная карта. При поддержке компетентных спортивных юристов международного уровня на основе обвинений от МОК подается сначала иск в международный спортивный арбитраж, а потом лично к Макларену, канадскому профессору, с которого и началась эта бесконечная сага о двух пластинках, которыми якобы можно вскрыть контейнеры для допинг-проб.
Ситуацию усложняет то, что до вынесения вердикта МОК об участии России на Олимпиаде в Пхенчхане осталась неделя.
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Во всех документах, которые лишают российских спортсменов права участвовать в соревновании, одно и то же: царапины на пробирках и показания беглого фармацевта Родченкова. Теперь выясняется, что спешно перебравшись в США бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории сохранил возможность дистанционно подсоединиться к лабораторной информационной системе и совершать манипуляции с результатами тестирования олимпийцев.
По поводу контейнеров для допинг-тестов «Берег Кит» от компании Berlinger уже ходят легенды. Первая версия руководителей фирмы — «это невскрываемая продукция» — сменяется новой: «вскрыть можно, но мы разработаем еще более совершенные контейнеры». Как именно можно совершать манипуляции с баночками, наглядно так никто и не продемонстрировал.
О качестве доказательной базы, представленной комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, задумались в Международной федерации лыжных видов спорта. Ее глава Джанфранко Каспер, в свое время сравнивший отношение к российским спортсменам с политикой Гитлера, не намерен вводить запрет на участие дисквалифицированных лыжников в этапах Кубка мира, пока вина не доказана.
За два с небольшим месяца до Олимпиады у российских спортсменов, не признавших обвинения спецкомиссии МОК, появляется четкая дорожная карта. При поддержке компетентных спортивных юристов международного уровня на основе обвинений от МОК подается сначала иск в международный спортивный арбитраж, а потом лично к Макларену, канадскому профессору, с которого и началась эта бесконечная сага о двух пластинках, которыми якобы можно вскрыть контейнеры для допинг-проб.
Ситуацию усложняет то, что до вынесения вердикта МОК об участии России на Олимпиаде в Пхенчхане осталась неделя.
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
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