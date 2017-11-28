СБР пообещал защищать дисквалифицированных биатлонисток Вилухину и Романову

Союз биатлонистов России (СБР) вступился за Ольгу Вилухину и Яну Романову, которых признали виновными в нарушении допинговых правил.
В СБР подчеркнули, что намерены и дальше защищать спортсменок, которых пожизненно дисквалифицировали и лишили олимпийских медалей Сочи. В частности, будет продолжаться работа по защите чести и достоинства россиянок «во всех соответствующих инстанциях, включая Международный спортивный арбитраж».
Как отметили в СБР, конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время.
Напомним, ранее МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золотые медали в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Кроме того, золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Все спортсмены пожизненно дисквалифицированы. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.
Отметим, что ранее Романова, комментируя решение МОК, заявила, что не будет возвращать медаль. По словам спортсменки, если ей не удастся доказать свою невиновность, она выбросит награду на помойку.
Как отметили в СБР, конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшее время.
Напомним, ранее МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золотые медали в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Кроме того, золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. Все спортсмены пожизненно дисквалифицированы. Из-за этого Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.
Отметим, что ранее Романова, комментируя решение МОК, заявила, что не будет возвращать медаль. По словам спортсменки, если ей не удастся доказать свою невиновность, она выбросит награду на помойку.
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