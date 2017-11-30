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Ментовские войны — 11
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    Отстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души». бобслей, допинг, Олимпиада, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души»

    Отстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души»

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    Отстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души»

    Отстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души»

    Отстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души»

      Российские бобслеисты и скелетонисты, отстраненные от международных соревнований, обратились с просьбой о помощи к Владимиру Путину.

      Письмо разместила в своем Instagram скелетонистка Елена Никитина.

      🇷🇺 #ПравдаЗаНами

      Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992)


      Под письмом стоят подписи самой Никитиной и ее партнеров по команде — Александра Третьякова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. На следующей неделе все они должны были принять участие в этапе Кубка мира, но буквально накануне комиссия МОК вынесла очередное решение о дисквалификации.

      Елена Никитина: «Это был крик души, потому что мы действительно не знаем, что делать. Нас все поддерживают, все за нас борются. И наша федерация, и все государство. Стараются нам помочь и наше честное имя отстаивают , но мы тоже не можем сидеть на месте и решили написать это письмо».

      Федерация бобслея России уже сделала первые шаги. Как сообщил сегодня ее глава Александр Зубков, на завтра назначены слушания в Международной федерации бобслея. И если россиян не восстановят как минимум на Кубке мира, то дальше будут обращения в суд.

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