Отстраненные бобслеисты назвали свою просьбу к Путину «криком души»

Российские бобслеисты и скелетонисты, отстраненные от международных соревнований, обратились с просьбой о помощи к Владимиру Путину.
Письмо разместила в своем Instagram скелетонистка Елена Никитина.
Под письмом стоят подписи самой Никитиной и ее партнеров по команде — Александра Третьякова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. На следующей неделе все они должны были принять участие в этапе Кубка мира, но буквально накануне комиссия МОК вынесла очередное решение о дисквалификации.
Елена Никитина: «Это был крик души, потому что мы действительно не знаем, что делать. Нас все поддерживают, все за нас борются. И наша федерация, и все государство. Стараются нам помочь и наше честное имя отстаивают , но мы тоже не можем сидеть на месте и решили написать это письмо».
Федерация бобслея России уже сделала первые шаги. Как сообщил сегодня ее глава Александр Зубков, на завтра назначены слушания в Международной федерации бобслея. И если россиян не восстановят как минимум на Кубке мира, то дальше будут обращения в суд.
Под письмом стоят подписи самой Никитиной и ее партнеров по команде — Александра Третьякова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. На следующей неделе все они должны были принять участие в этапе Кубка мира, но буквально накануне комиссия МОК вынесла очередное решение о дисквалификации.
Елена Никитина: «Это был крик души, потому что мы действительно не знаем, что делать. Нас все поддерживают, все за нас борются. И наша федерация, и все государство. Стараются нам помочь и наше честное имя отстаивают , но мы тоже не можем сидеть на месте и решили написать это письмо».
Федерация бобслея России уже сделала первые шаги. Как сообщил сегодня ее глава Александр Зубков, на завтра назначены слушания в Международной федерации бобслея. И если россиян не восстановят как минимум на Кубке мира, то дальше будут обращения в суд.
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