Совбез ООН на экстренном заседании осудил новые ракетные испытания КНДР

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Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждалось последнее ракетное испытание Северной Кореи, которое прошло накануне.
Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявил, что Совбез должен сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Корейском полуострове. При этом дипломат подчеркнул, что Пхеньян, по сути, игнорирует позицию мирового сообщества и своими действиями накаляет обстановку в регионе.
Джеффри Фелтман, заместитель генсека ООН: «Генеральный секретарь ООН осуждает факт ракетного запуска, ставшего прямым нарушением резолюций Совета безопасности. КНДР показывает полнейшее неуважение консолидированной позиции международного сообщества. Генеральный секретарь ООН призывает КНДР воздержаться от дальнейших шагов по дестабилизации ситуации на полуострове».
Позиция США по северокорейской проблеме оказалась максимально жесткой и воинственной. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала разорвать все связи с Пхеньяном и даже лишить КНДР права голоса в ООН.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы призываем все нации разорвать все связи с Северной Кореей. В дополнение к уже имеющимся санкциям, все страны должны прекратить дипломатические отношения с КНДР и свести к минимуму военное, научное, техническое и финансовое сотрудничество. Они также должны лишить северокорейский режим возможности экспортировать и импортировать товары и выслать домой всех северокорейских рабочих».
При этом Хейли уточнила, что США не стремятся к войне с Северной Кореей, но подчеркнула, что «если война будет развязана, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен».
В противовес риторике американских дипломатов представитель России Василий Небензя призвал искать дипломатический выход из ракетного тупика.
А накануне стало известно, что США в одностороннем порядке решили ужесточить санкции против Северной Кореи. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Накануне в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. А сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии ракетного пуска, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Джеффри Фелтман, заместитель генсека ООН: «Генеральный секретарь ООН осуждает факт ракетного запуска, ставшего прямым нарушением резолюций Совета безопасности. КНДР показывает полнейшее неуважение консолидированной позиции международного сообщества. Генеральный секретарь ООН призывает КНДР воздержаться от дальнейших шагов по дестабилизации ситуации на полуострове».
Позиция США по северокорейской проблеме оказалась максимально жесткой и воинственной. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала разорвать все связи с Пхеньяном и даже лишить КНДР права голоса в ООН.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы призываем все нации разорвать все связи с Северной Кореей. В дополнение к уже имеющимся санкциям, все страны должны прекратить дипломатические отношения с КНДР и свести к минимуму военное, научное, техническое и финансовое сотрудничество. Они также должны лишить северокорейский режим возможности экспортировать и импортировать товары и выслать домой всех северокорейских рабочих».
При этом Хейли уточнила, что США не стремятся к войне с Северной Кореей, но подчеркнула, что «если война будет развязана, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен».
В противовес риторике американских дипломатов представитель России Василий Небензя призвал искать дипломатический выход из ракетного тупика.
А накануне стало известно, что США в одностороннем порядке решили ужесточить санкции против Северной Кореи. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Накануне в КНДР заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. В Пхеньяне подчеркнули, что новая баллистическая ракета может нанести удар по любой точке континентальной части территории США. А сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии ракетного пуска, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
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