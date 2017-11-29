Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

США в среду введут новые санкции против Северной Кореи, которая накануне произвела очередной запуск баллистической ракеты.
Об этом написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп после беседы председателем КНР Си Цзиньпином.
Дональд Трамп, президент США: «Только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином о провокационных действиях Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут введены против Северной Кореи сегодня. Ситуация будет исправлена!»
Ранее сегодня в КНДР заявили об успешном испытании «Хвасон-15» — межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как утверждают в Пхеньяне, может нанести удар по США. После полета «Хвасона-15» власти КНДР объявили о завершении создания ядерных сил. Новость вызвала беспокойство руководства ряда стран. В Южной Корее заявили, что запуск нарушает резолюции Совбеза ООН, а японский министр обороны Ицунори Онодэра предположил, что ракета может нести не только ядерный заряд, но и биологическое и химическое оружие.
Отметим, что США ужесточали санкции в отношении Северной Кореи совсем недавно — это произошло в сентября и также стало ответом на запуск баллистической ракеты. Тогда Минфин США получил дополнительные полномочия по введению ограничений против Пхеньяна, в частности, право применять ограничения против любого банка, сотрудничающего с Пхеньяном.
Дональд Трамп, президент США: «Только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином о провокационных действиях Северной Кореи. Дополнительные серьезные санкции будут введены против Северной Кореи сегодня. Ситуация будет исправлена!»
Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2017 г.
Ранее сегодня в КНДР заявили об успешном испытании «Хвасон-15» — межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как утверждают в Пхеньяне, может нанести удар по США. После полета «Хвасона-15» власти КНДР объявили о завершении создания ядерных сил. Новость вызвала беспокойство руководства ряда стран. В Южной Корее заявили, что запуск нарушает резолюции Совбеза ООН, а японский министр обороны Ицунори Онодэра предположил, что ракета может нести не только ядерный заряд, но и биологическое и химическое оружие.
Отметим, что США ужесточали санкции в отношении Северной Кореи совсем недавно — это произошло в сентября и также стало ответом на запуск баллистической ракеты. Тогда Минфин США получил дополнительные полномочия по введению ограничений против Пхеньяна, в частности, право применять ограничения против любого банка, сотрудничающего с Пхеньяном.
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