Постпред РФ при ООН призвал КНДР, США и Южную Корею избегать взаимных провокаций

На экстренном заседании Совбеза ООН Россия призвала Северную Корею прекратить проводить ракетные и ядерные испытания, а США и Южную Корею — отказаться от проведения масштабных военных учений в декабре.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «В текущей ситуации всем вовлеченным сторонам как никогда важно не провоцировать друг друга, а проявлять сдержанность и не допускать каких-либо новых шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности. В связи с этим настоятельно призываем КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, а США и Республику Корею воздержаться от намеченных на начало декабря масштабных внеплановых военных учений, которые лишь накалят и без того взрывоопасную обстановку».
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает все стороны безотлагательно приступить к поиску формулы политико-дипломатического урегулирования.
Василий Небензя: «В последние 2,5 месяца США и их союзники будто бы испытывали терпение Пхеньяна своими действиями, включая необъявленные внеочередные маневры в октябре, недавно введенные новые односторонние санкции и только что анонсированные на следующую неделю беспрецедентные по масштабу учения США и Южной Кореи у границ КНДР. Всем должно быть ясно, что продвинуться по пути комплексного решения проблем Корейского полуострова будет сложно, пока КНДР будет ощущать прямую угрозу своей безопасности, ведь именно так Пхеньян рассматривает военную гиперактивность в регионе, принимающую форму регулярных, широкомасштабных маневров и учений США и их союзников, направление туда стратегических бомбардировщиков, военно-морских сил, включая авианосцы».
Представитель России призвал все стороны «прекратить эскалацию напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакций и контрреакций», цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Необходимо остановить и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к противоположному от искомого результату».
Небензя также напомнил о дорожной карте, представленной в июле Россией и Китаем, которая предусматривает заморозку ядерной программы КНДР в обмен на приостановку военных учений Соединённых Штатов и их союзников в регионе с поэтапным продвижением к урегулированию северокорейского кризиса.
Накануне в КНДР заявили об успешном испытании Hwasong-15 — межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как утверждают в Пхеньяне, может нанести удар по США. После испытания власти КНДР объявили о завершении создания ядерных сил. Новость вызвала беспокойство руководства ряда стран. Было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН.
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает все стороны безотлагательно приступить к поиску формулы политико-дипломатического урегулирования.
Василий Небензя: «В последние 2,5 месяца США и их союзники будто бы испытывали терпение Пхеньяна своими действиями, включая необъявленные внеочередные маневры в октябре, недавно введенные новые односторонние санкции и только что анонсированные на следующую неделю беспрецедентные по масштабу учения США и Южной Кореи у границ КНДР. Всем должно быть ясно, что продвинуться по пути комплексного решения проблем Корейского полуострова будет сложно, пока КНДР будет ощущать прямую угрозу своей безопасности, ведь именно так Пхеньян рассматривает военную гиперактивность в регионе, принимающую форму регулярных, широкомасштабных маневров и учений США и их союзников, направление туда стратегических бомбардировщиков, военно-морских сил, включая авианосцы».
Представитель России призвал все стороны «прекратить эскалацию напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакций и контрреакций», цитирует ТАСС.
Василий Небензя: «Необходимо остановить и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к противоположному от искомого результату».
Небензя также напомнил о дорожной карте, представленной в июле Россией и Китаем, которая предусматривает заморозку ядерной программы КНДР в обмен на приостановку военных учений Соединённых Штатов и их союзников в регионе с поэтапным продвижением к урегулированию северокорейского кризиса.
Накануне в КНДР заявили об успешном испытании Hwasong-15 — межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как утверждают в Пхеньяне, может нанести удар по США. После испытания власти КНДР объявили о завершении создания ядерных сил. Новость вызвала беспокойство руководства ряда стран. Было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН.
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